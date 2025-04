En un encuentro reciente entre Roberto Palazuelos y los medios de comunicación, el llamado "diamante negro" habló del proceso legal que su despacho de abogados lleva en contra de Margarita Portillo, viuda de Andrés García, a petición de Andrés Jr. y Leonardo. quienes no están de acuerdo que ella sea la albacea del testamento del actor.

Palazuelos no quiso entrar en detalles de cómo va el proceso, pero sí habló de Margarita, afirmando que si la viuda de don Andrés no está muy activa, comunicándose con los medios, es porque está resguardada en su casa, evitando que las autoridades la notifiquen de la demanda testamentaria.

También afirmó que a pesar de que Portillo esté evitando ser notificada, pueden recurrir a los edictos, es decir una publicación que se lleva a cabo en un medio oficial para que la parte demandada se dé por enterada.

Explicó que a pesar de que Andrés García dejólos derechos a Margarita para una bioserie, las ganancias serían para ella sólo al 50%, porque al no haberse divorciado de su primera esposa, Sandra Vale, a ella le corresponde la otra mitad.

No a los narcocorridos

La polémica que se ha generado entorno a la apología al delito a través de la música, es algo que sigue afectando a los intérpretes del regional mexicano, y esta vez le tocó al mazatleco Diego Herrera, quien fue cuestionado en la embajada de Estados Unidos sobre si cantaba narcocorridos, con el fin de otorgarle o no la visa.

"Yo no canto corridos de este tipo, yo estoy en lo mío, en los corridos de caballos, las canciones románticas y listo, a darle, a cumplir las reglas, nadie estamos exentos de que nos pasen ese tipo de cosas, pero sí me preguntaron, hace poquito en la cita de la visa, que si cantaba narcocorridos y les dije que no y no pasó nada, yo le enseñé lo que hacía, que canto de caballos y demás y ya, fue todo, pero nada grave, me la aprobaron (la visa), pero todavía no me la entregan", contó.

Después de que la agrupación Los Alegres del Barranco presentaran como parte de su show imágenes del Mencho y del Chapo, lo cual llevó a que les cancelaran presentaciones y sus visas, figuras como El Comander y Luis R. Conriquez son las figuras que también ha vivido las consecuencias de esta polémica, por ejemplo, al segundo casi lo lastiman en la Feria de Texcoco, al negarse a cantar narcocorridos.

Ángela Aguilar no termina de convencer

Cazzu y el propio Nodal ya habían estrenado canciones y la única que faltaba era la esposa del forajido, Ángela Aguilar, quien esta semana estrenó Nadie se va como llegó, una canción de desamor que al parecer no ha conquistado del todo al público.Hace unos días, Ángela eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, una técnica que su esposo, Christian Nodal, suele ejecutar cuando está por lanzar un nuevo álbum, por lo que sus fans no pensaron que se tratase de ningún asunto personal, si no de una táctica publicitaria, y así fue, ya que la cantante compartió con sus seguidores la liga del video de "Nadie se va como llegó", su nueva canción.

Pero al parecer haga lo que haga la hija de Pepe Aguilar no tendrá la aprobación de la gente, ya que el simple hecho de que Ángela usara la palabra "amantes" para describir el vínculo que unía a la pareja de la historia, bastó para que fuera tomada muy mal por sus escuchas, quienes creen que hace alusión a la infidelidad que Nodal cometió con ella, mientras era pareja de Cazzu, además en las redes sociales la canción no ha tenido buenas críticas.

Olivia dice no a Imelda

Debido a la lealtad que Olivia Collins tiene hacia su amiga Maribel Guardia, decidió dejar la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, después de que se hiciera pública la incorporación de Imelda Tuñón al elenco, así lo dio a conocer el productor Antonio Escobar.

El productor Antonio Escobar cuenta a la prensa que su apoyo a Imelda no es de hoy, sino que, desde hace dos años, cuando su esposo Julián Figueroa perdió la vida, se acercó a ella para extenderle su solidaridad.

"Yo a Olivia la amo, la amo como mujer y como amiga, pero ella habla de una lealtad, una situación que yo respeto mucho y por la que decidió abandonar ayer el proyecto, cosa que sí me afecta mucho porque la quiero mucho, yo he estado apoyando a Ime desde un principio, no ahorita, ni ayer, ni hace cuatro meses, sino hace dos años, no nos vamos a defraudar, tenemos proyectos", dijo el productor.

Escobar explicó que a pesar de la decisión de Olivia, ella tiene las puertas abiertas para regresar al montaje, ya que sabiendo cómo estaba la situación entre ellas, ya había organizado el rol del elenco para que ella e Imelda no se cruzaran.

Problemas en la familia de Daniel Bisogno por su herencia

Pati Chapoy reaccionó muy mal al comunicado que Alex Bisogno, hermano del desaparecido Daniel Bisogno, emitió esta semana, en el cual sugiere que Cristina Riva Palacio busca quedarse con la herencia del conductor, dejando desprotegido a su padre, don Concho, quien siempre contó con el apoyo de su hijo.

Durante la emisión del lunes pasado de Ventaneando, Pati pidió a Alex que no trate de problematizar un asunto en donde no hay ningún problema, afirmando que Michaela, única hija de Bisogno, es la persona que debe verse beneficiada con el patrimonio que el "Muñe" recaudó a lo largo de casi 30 años de trabajo ininterrumpido, como él precisó todavía en vida.

La periodista explicó que se enteró que la verdadera intención de Alex, aparentemente, sería convertirse en el administrador de la herencia, un designio que Daniel no le encomendó.

"Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro; me entero que tienes interés en que seas tú de quién administre el legado de tu hermano, estás muy equivocado porque eso le corresponde, única y exclusivamente a su hija y la mamá de la niña", expresó Chapoy, quien advirtió al también conductor que de seguir así, ella revelaría cosas que lo comprometerían y lo dejarían mal parado ante la opinión pública.

