El viernes se estrenó "Con esa misma mirada", la nueva versión de la exitosa telenovela de "Mirada de mujer"; uno de los integrantes del elenco es Nicolás, el hijo de Plutarco Haza, quien da vida a Samuel, el mismo personaje que su padre interpretó hace 28 años, cuando dio vida al hijo de Ángelica Aragón en el melodrama de TV Azteca.

"Mirada de mujer" fue la segunda telenovela que Argos Comunicación produjo en colaboración con TV Azteca, la dupla funcionó muy bien pues, alcanzó un gran índice de audiencia, batiendo récord en la televisión mexicana, pues retrataba una historia mucho más realista a las que, habitualmente, se contaban en los melodramas tradicionales.

El gran recibimiento del público provocó que se realizaran otras versiones de "Mirada de mujer", entre ellas, "Victoria", "Si nos dejan", "Ana de nadie" y, más recientemente, "Con esa mirada".

La serie, producida nuevamente por Argos, marcó el regresó de Ángelica Rivera a la actuación, luego de 18 años de haberse retirado.

"La Gaviota" da vida a Eloísa, el personaje principal de la historia que, originalmente, fue protagonizada por Ángelica Aragón, en 1997.

Aragón dio vida a María Inés, una mujer dedicada a su hogar y su familia, conformada por su esposo Ignacio San Millán (Fernando Luján), y sus tres hijos; Adriana (María Réene Prudencio), Mónica (Bárbara Mori) y Andrés (Plutarco Haza).

Se trató de la tercera novela de Plutarco Haza, desde que debutó como actor, en 1995. Su papel recibió el acogimiento de la audiencia que, admiraba la personalidad de Andrés que, a pesar de ser el hijo varón, no permitía que su padre le impusiera ideas machistas y, en cambio, era el hijo más cercano y solidario de María Inés.

Hace unos años, Haza confió en una entrevista lo importante que había significado para él haber participado en ese proyecto.

"Es un trabajo del cual me siento muy orgulloso, imagínense, el saber que hiciste algo hace años y la gente lo siga apreciando, para mí es un privilegio, yo sigo trabajando, no vivo en el pasado, pero siempre me da mucho gusto que les guste lo que hice cuando comenzaba mi carrera, yo existo hoy aquí, la gente me sigue dando trabajo gracias a ese trabajo que sucedió hace tantos años", expresó.

Y ahora, 28 años más tarde, es su hijo quien interpreta el mismo papel que un día lo hiciera famosos, en el remake de la telenovela, donde su personaje fue renombrado como Samuel.

En la nueva versión, conocida como "Con esa misma mirada", Samuel es el hijo de enmedio de Eloísa y Octavio, sólo que su pasión no es la música, como era la de Andrés, sino la fotografía.

Hace unos meses, el actor expresó a la prensa el júbilo que experimentaba por el hecho de que su hijo participara en la serie de Vix.

"Como papá tengo un gran orgullo porque, yo sin estar ahí, mi hijo se ganó el casting, sin yo tener nada que ver, tengo ganas de verlo y ver que hizo con ese Andrés que yo tanto quiero, ahora con otro nombre y en otro proyecto, me llama mucho la atención cómo la vida da vueltas, mi hijo ni iba a ser actor", destacó.

En redes sociales, Nicolás ha recibido muy buenos comentarios de sus seguidores, que han reconocido el buen trabajo que hizo con su personaje.

"Ya acabé la serie y quedé fascinada, Samuel es mi personaje favorito y mi protegido, qué lindo es verte hacer el mismo personaje que hizo tu papá, debe de ser un orgullo para él".

"Eres un actor increíble, crack".

"Actorazo, brillas con tu luz propia y talento".

"Totalmente mi tipo Sami".

"No te conozco y ya te quiero mucho Samuelito".

"Yo sabía que eras tú, yo veía a escondidas la versión original con tu papá en ese papel".

