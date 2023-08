Hermana de Céline Dion confirma que no encuentran un tratamiento que controle la enfermedad de la cantante

Céline Dion anunció la cancelación de su gira mundial en diciembre pasado, dando a conocer que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, también denominado como "síndrome de la estatua", el cual produce que quien la padezca sufra de espasmos musculares incontrolables y, si bien, se trata de uan enfermedad neurológica incurable, hay medicamentos que pueden controlarla, sin embargo, la hermana de la cantante, Claudette Dion reveló que, hasta el momento, no han encontrado un tratamiento que pueda ayudar a Céline a lidiar con la dolencia.

Cuando a principios de diciembre del año pasado, Céline recurrió a sus redes sociales para comunicar a sus fanáticos que se alejaría de los escenarios y, por ende, no podría cumplir con las fechas que tenía programas para reencontrarse con su público, encontró en sus seguidores una red de apoyo pues, con esta noticia, también les dio a conocer que la decisión había sido tomada porque padecía el síndrome de la persona rígida, una enfermedad clasificada como rara, debido a que la padece una persona en un millón, que afecta al sistema nervioso.

"Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy; ahora sabemos que es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo, afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, generándome a veces dificultades al andar", dijo en un video, donde se le ve claramente conmovida, pues esta enfermedad también altera el funcionamiento de sus cuerdas vocales.

A partir de que la cantante canadiense diera a conocer la condición que la aquejaba, no dejó de estar activa en sus redes sociales, compartiendo contenido acerca de "Love again", la comedia romántica en la que aparece a lado de Priyanka Chopra y Nick Jonas, sin embargo, ha sido poca la información difundida acerca de su estado actual de salud, sin embargo, su hermana mayor, Claudette, acaba de entablar una conversación con "Le Journal", un diario de Montreal, en el que habló del talante de de Celine de luchar en contra de esta enfermedad, pues no se ha detenido de buscar un tratamiento que la ayude a aliviar los síntomas del síndrome.

"Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad tanto como sea posible", contó, postura que no sorprendió a Claudette pues destacó que, así como Céline es muy disciplinada y dedica toda su atención a la música, lo es en todos los aspectos de su vida, por lo que ahora está concentrada tratando de comprender la condición que la aqueja. "Ella siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor y la mejor en su juego, es algo innato en ella, es disciplinada en todas las áreas de su vida", señaló.

Además, confió que desde que conocieron el diagnóstico de su hermana, la familia se ha acercado a Céline como nunca antes pues, otra de sus hermana, cuyo nombre es Linda, se mudó a la casa de la cantante de 54 años para poderla asistir y apoyar en lo que necesite, sin embargo, reconoció que el panorama no es muy alentador, ya que, hasta la fecha, no han hallado ningún tratamiento que controle los espasmos musculares que parece: ""No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante", destacó Claudette.

Y aunque Céline es consciente de su diagnóstico, su hermana mayor se siente admirada deque no pierda las esperanzas y siga buscando la manera de salir adelante, pues aseguró que cuando la llama, para saber cómo se encuentra, nunca la halla disponible, por lo que es Linda quien debe de contarle todos los pormenores acerca de la salud de Céline.

"Fue un shock, pero no ha perdido nada de su espíritu de lucha y se siente reconfortada porque al menos sabe exactamente con lo que está lidiando ahora", pues, por mucho tiempo, vivió con los dolores que le producía el síndrome sin saber cuál era la causa.



