Anna Ferro recibe notificación de desalojo del departamento de Ingrid Coronado en Cuernavaca

Luego del fallecimiento del conductor argentino Fernando del Solar, surgió un polémico pleito mediático en torno a un inmueble ubicado en Cuernavaca. Este lugar fue donde el famoso vivió sus últimos años junto a su última esposa, la maestra de Yoga Anna Ferro, y desde entonces ha sido reclamado por Ingrid Coronado, su expareja sentimental, como su propiedad, ya que formaría parte de un fideicomiso que los presentadores de TV tenían. Ahora, se ha dado a conocer que Ferro ha sido notificada para desalojar el departamento.

En junio pasado, Coronado externó al programa "Ventaneando" que había intentado todas las formas posibles, incluso fuera de la ley, para contactar a la mujer y lograr que se saliera del inmueble. Sin embargo, exhibió que hasta esa fecha no había conseguido que le respondiera sus llamadas.

“El departamento donde está ella es mío, ése está mi nombre. He intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva pero no ha querido, entonces también tendré que iniciar asuntos legales”, expresó frente a cámaras.

Ingrid aseguró que no existía posibilidad de que Ana se quedara con la propiedad, y explicó que entre más tiempo se quedara podía pagar más dinero.

“Es lo que he intentado que entienda pero pues no lo he logrado desgraciadamente”, señaló.

Recordemos que la exmiembro de Garibaldi y Del Solar se casaron en 2011 y procrearon a sus dos hijos: Luciano y Paolo.

Ana recibe la notificación de desalojo

En una reciente entrevista en el programa conducido por Paty Chapoy, Ferro confirmó que había recibido la notificación de desalojo del departamento donde actualmente vive.

"Ante una notaría sí (recibí la notificación de desalojo), pero nada más", comentó, y agregó que de no salirse le impondrían una multa o una sanción penal.

“(No hice nada) porque fue ante un notario (no tiene validez) y no es una autoridad”, explicó.

Ferro dijo que espera que ambas partes se apeguen a la ley y también a las peticiones que Fernando quería que se respetaran.

“Lo que realmente sí quería Fer, porque ella sabe perfectamente lo que sí quería Fer”, comentó.

Además, fue cuestionada sobre las responsabilidades que el argentino le había encomendado, a lo que Ana respondió que él esperaba que estuviera al pendiente de sus hijos y de sus padres, y que todo se resolviera como él lo había deseado.

“Yo no he podido dar un paso si no tengo luz verde por parte de mis abogados, entonces yo sí prefiero estar amparada legalmente y aconsejada por ellos nada más ”, concluyó.

