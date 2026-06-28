Harry Styles causó preocupación entre sus fans durante su última su más reciente presentación en Londres.

El momento ocurrió la noche de este pasado viernes, cuando el cantante llegó al estadio de Wembley como parte de su gira mundial "Together, Together", cuando en pleno escenario se dejó caer y permaneció así por varios segundos.

Según varios medios locales, el incidente habría ocurrido por la ola de calor que azota al continente; y es que, en los últimos días se han registrado temperaturas de hasta 40 grados centígrados y que ya le han arrebatado la vida a más de mil personas.

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Sin embargo, videos difundidos en redes sociales han alentado versiones de que en realidad se trató de un asunto ajeno a las altas temperaturas.

En las grabaciones se ve el momento exacto en el que Styles toma su botella de agua, da un sorbo e inmediatamente escupe y se desploma en el escenario. Incluso, cuando la cámara lo enfoca se le ve tosiendo, lo que desató rumores de un posible atragantamiento.

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Instantes más tarde, el intérprete de "Golden" retomó el concierto, sin mostrar señales de alguna complicación, lo que calmó las alarmas de los asistentes.

Por su parte, TMZ aseguró que fuentes cercanas al artista se encuentra en perfecto estado de salud y listo para continuar con su residencia.

El exOne Direction llegará a nuestro país a finales de Julio para ofrecer cinco conciertos en el Estadio GNP Seguros; visita que ya se ha convertido en una de las más esperadas del año.

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