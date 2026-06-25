Con la fiebre mundialista todavía en las venas y los últimos partidos por disputarse, la música tomará el relevo del futbol para hacer vibrar al público mexicano.

La agenda del mes reunirá propuestas tan distintas como la electrónica, el rock, el regional mexicano y hasta el K-pop; todas se apoderarán de los principales escenarios

Entre giras internacionales y artistas que vuelven a encontrarse con el público mexicano, julio promete una de las carteleras más esperadas del año.

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Rüfüs Du Sol. El trío australiano regresa a México con su propuesta centrada en atmósferas envolventes y shows que combinan música electrónica con impresionantes elementos visuales. Los ganadores del Grammy vuelven como parte de su gira por Norteamérica y, para quienes quieran ir, aún hay boletos disponibles.

¿Cuándo y dónde?: 4 de julio. Estadio GNP Seguros

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Caifanes. Temas como "Afuera", "La célula que explota" o "No dejes qué", una de las bandas más influyentes del rock mexicano hará vibrar a sus fans. Esta es el tercer show que la agrupación liderada por Saúl Hernández ofrecerá en lo que va del año y también la más grande. Y todavía hay boletos.

¿Cuándo y dónde?: 4 de julio. Estadio GNP Seguros.

ENHYPEN. El K-pop sigue conquistando fans y escenarios, y ahora es el turno de esta banda surcoreana para demostrar su lugar dentro de la industria. Con una de las bases de fans más sólidas, Jungwon, Jay, Jake, Sunghoo, Sunoo y Ni-Ki regresan para ofrecer tres fechas como parte de su Blood Saga World Tour.

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Por desgracia los boletos se agotaron hace meses.

¿Cuándo y dónde?: 11 de julio. Arena Ciudad de México.

ENHYPEN. Fuente: Instagram @enhypen

Grupo Firme. Eduin Caz y compañía vuelven a un recinto que ya es como su casa para "La última peda". Con éxitos como "Ya supérame" o "Calidad" pondrán ambiente para convertir sus dos fechas en el Estadio GNP en una auténtica fiesta.

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¿Cuándo y dónde?: 17 y 18 de julio. Estadio GNP Seguros

Los Amigos Invisibles. La banda venezolana se presenta en un formato más cercano, en un recinto de capacidad media donde suelen destacar por su estilo rítmico y su conexión con el público.

¿Cuándo y dónde?: 18 de julio. La Maraka

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SOMBR. Tras convertirse en uno de los artistas emergentes más importantes, el cantante llega por primera vez a México como pate de su gira mundial.

¿Cuándo y dónde?: 22 de julio. Pepsi Center

El Tri. La banda liderada por Alex Lora mantiene su presencia en escenarios masivos con un repertorio que forma parte de la historia del rock mexicano. Su concierto en la capital reúne clásicos que han permanecido vigentes por décadas.

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¿Cuándo y dónde?: 25 de julio. Palacio de los Deportes.

Alex Lora se presentará en el Palacio de los Deportes. Foto: Instagram, vía @alexlora_lora

Mijares. Para celebrar 40 años ininterrumpidos de carrera, el llamado "Soldado del amor" dará un show especial en formato sinfónico. Para quienes quieran asistir a esta noche especial, aún hay boletos disponibles en Ticketmaster.

¿Cuándo y dónde?: 31 de julio. Auditorio Nacional

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Harry Styles. Tras cuatro años de ausencia, el artista británico regresa a los escenarios mexicanos en una de las giras más grandes de su carrera. El exOne Direction ofrecerá cinco fechas en la capital mexicana, los más esperados del año.

¿Cuándo y dónde?: 31 de julio. Estadio GNP Seguros.

El cantante vuelve a los escenarios. Foto: Netflix.

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