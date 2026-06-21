“Te amo Ciudad de Mexico”, dijo en español Zayn Malik para agradecer a los miles de fans que se dieron cita en el Estadio GNP para la presentación del exintegrante de One Direction en su última noche en territorio nacional.

El show comenzó con incertidumbre por saber si finalmente lograría llenar el recinto debido a las bajas ventas que se reportaron, mismas que derivaron en la reventa de boletos que iban desde los 150 pesos.

Pese a no ser un sold out, la energía de los fans hacía olvidar los huecos en el Estadio GNP, ya fuera antes de que Zayn subiera al escenario con olas y gritos o tras la aparición de su ídolo en punto de las 21:00 con las lámparas de sus celulares usadas a manera de ovación con movimientos continuos de arriba hacia abajo, prácticamente durante las casi dos horas de concierto.

Apenas apareció en la tarima, el cantante se presentó agradeciendo el hecho de que las personas eligieran acompañarlo en lugar de elegir otra actividad.

“¿Que onda?, Ciudad de México, ¿cómo la están pasando?, muchas gracias a todos por venir, podían elegir estar en cualquier lugar y eligieron estar aquí”, dijo con una mezcla de inglés y español.

Tras esto, siguió una avalancha de canciones como “Nusrat”, “sHe” y “Met tonight”, luego de la cual volvió a dedicar unas palabras a sus fans para reconocer la energía que se proyectaba desde la primera fila hasta la grada más alta del lugar.

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“Sí, carajo Ciudad de México, se ven muy bien esta noche, eso es un hecho, ahora vamos con algunas canciones de mi nuevo disco”, señaló previo a “Birds on a cloud”

Aquí fue cuando en español Zayn declaró a su amor por México, el show fue sobrio, muy al estilo discreto que Malik ha manejado desde que se separó de la boy band; luces sólidas que cambiaban de color dependiendo de la canción y una banda completa sobre el escenario.

Uno de los momentos más coreados de la noche fue cuando anunció una de sus canciones más queridas tanto por él como por sus fans: “Ok, esta es la parte del show en la que cantó mi canción favorita y esa es It’s you”.

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El broche de oro se puso con “Scripted”, “Sweat” y “Die for me”; con un último “Te amo México” Zayn Malik abandonó la tarima cerca de las 23:00, dejando a sus fans pidiendo por más, cosa que no sucedió.

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