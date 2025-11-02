Más Información

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Los muertos al cajón y los vivos al fiestón

La invención de la calavera Garbancera y La Catrina

El arqueólogo: adelanto de la nueva novela de César Aira

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

De cruasanes y cantinas

no solo se celebró en las calles: las redes sociales se inundaron de memes y humor gráfico, convirtiendo la noche de disfraces y dulces en un verdadero fenómeno digital.

Internautas no dejaron ir esta increíble fecha para reír o espantar con diferentes memes, te mostramos algunos de los mejores. 

Fotos: Vía X.
Morrissey hace honor a su reputación: se agota antes que sus fans

Lo que iba a ser una noche de melancolía y poesía con se convirtió en el evento de comedia más grande del año. El "Divo de Manchester" ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: cancelar su concierto en México, esta vez alegando un "agotamiento extremo" que, a estas alturas, ya debería ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

El anuncio, que llegó con la precisión de un clavo en el ataúd de la esperanza, desató una ola de memes tan predecible como la letra de una canción de The Smiths.

Los usuarios de redes, expertos en transformar la tragedia en sátira, rápidamente declararon que la verdadera sorpresa habría sido que sí se presentara. 

Fotos: Vía X.
