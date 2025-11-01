La ceremonia de apertura del Gran Museo Egipcio (GEM) arrancó este jueves en la meseta de las pirámides de Guiza, un evento que mezcla imagen y música en directo con mensajes pregrabados y desfiles de figurantes inspirados en el Antiguo Egipto y sus faraones en diversos escenarios repartidos por el enorme complejo cultural.

La ceremonia arrancó a las 19:00 hora local, ya de noche cerrada en El Cairo, y también estuvo acompañada por el vuelo de aviones sobre las pirámides y el museo con el lema "Bienvenidos a la tierra de la paz".

Poco antes, el primer ministro del país árabe, Mustafa Madbuli, indicó en un acto previo a la apertura que la apertura del museo es "un evento único en todos sus sentidos" y un "sueño que se ha logrado hacer realidad" para convertirse en el mensaje "que Egipto quiere proyectar al mundo".

La apertura del Gran Museo Egipcio es el mensaje que el país quiere proyectar al mundo. Foto: EFE/ Edgar Gutiérrez.

Lee también: El Gran Museo Egipcio finalmente abre sus puertas: orgullo nacional y apuesta cultural global

Las autoridades egipcias no han brindado información sobre el evento y los periodistas que han acudido a la presentación no tienen acceso directo a la ceremonia ni a los invitados, entre los que se encuentran 39 jefes de Estado, reyes y príncipes de todo el mundo, así como representantes de otros 40 países.

El museo ocupa una superficie de 500 mil metros cuadrados, el doble que el Museo del Louvre y dos veces y media más que el Museo Británico, de los cuales 167 mil metros están edificados y se encuentra a unos dos kilómetros de las pirámides de Guiza, en la orilla occidental del rio Nilo.

Más de 100 mil piezas, muchas de las cuales nunca han sido expuestas al público, forman parte de la colección del museo, el mayor del mundo dedicado tan solo a una sola civilización.

Lee también: Guiza estrenará el Gran Museo Egipcio, doble en tamaño al Louvre