El nombre de Haley Joel Osment se convirtió en tendencia en los últimos días, luego de que trascendiera su arresto por aparecer intoxicado en un centro de esquí, en California.

El protagonista de "El sexto sentido" fue puesto a disposición de la policía local el pasado 8 de abril, cuando los servicios de emergencia lo encontraron en estado de ebriedad y en posesión de una sustancia ilegal.

Haley fue puesto en libertad horas más tarde; sin embargo, tras la filtración del video de su arresto, el actor decidió romper el silencio y se disculpó con los oficiales que lo detuvieron.

Y es que, en las imágenes que salieron a la luz esta semana, se puede ver a Osment muy alterando, acusando a los policías de querer secuestrarlo y lanzando insultos antisemitas como: “maldito nazi”.

A través de un comunicado que dio al diario "The New York Post", el histrión lamentó lo sucedido y se dijo horrorizado por su actitud.

“Estoy absolutamente horrorizado por mi comportamiento. Si hubiera sabido que usé ese lenguaje tan vergonzoso, habría salido a hablar mucho antes”, afirmó.

El actor también explicó que está atravesando por un mal momento a nivel emocional, tras perder su casa y básicamente todo lo que tenía en los incendios forestales que azotarin a California a principios de año.

“Aunque los últimos meses me han dejado destrozado, nada justifica el uso de esa palabra repugnante. He defraudado a la comunidad judía y me siento devastado”, agregó.

Esta no es la primera vez que Osment enfrenta problemas relacionados al consumo de alcohol y otras sustancias. En 2006, cuando tenía apenas 18 años, fue detenido por manejar ebrio y portar marihuana, tras chocar su auto contra un buzón. En aquella ocasión, recibió una sentencia de libertad condicional y fue obligado a asistir a rehabilitación.

Osment concluyó su disculpas con una reflexión firme y la promesa de que trabajará para corregir sus errores: “No estoy pidiendo perdón, pero sí prometo hacer todo lo posible para corregir este terrible error”.

