Aleks Syntek fue otro de los famosos mexicanos que ha asistido a alguno de los siete conciertos que Shakira ofreció en el Estadio GNP Seguros y, aunque posó muy sonriente junto a la barranquillera, en redes sociales no pasó desapercibido el hecho de que, hace menos de un año, el músico afirmó que desaprobaba los nuevos temas de la cantante, en los cuales hacía alusión a los problemas afectivos que atravesó su ex, Gerard Piqué, por una infidelidad.

El músico ha construído una prolífica carrera como músico, compositor, tecladista y hasta creador de los jingles más recordados de importantes marcas mexicanas; en años recientes, su nombre ha estado en boga, debido a la visión que tiene respecto a nuevos géneros, de gran explotación en la industria, como es el caso del reggaeton y los corridos tumbados.

En "El podcast + pedido", el cantante habló de la impresión que tenía de "Las mujeres ya no lloran", el álbum más reciente lanzado por Shakira.

Syntek dio a conocer su opinión, luego de que Gabo Ramos, el anfitrión del podcast, le extendiera uno de los discos más exitosos de la colombiana; "Pies descalzos".

Gabo le preguntó si conservaría el álbum o lo tiraría al inodoro, una dinámica acostumbrada en su programa; el tecladista y percusionista decidió conservar el disco compacto, reconociendo que era una gran producción.

Tampoco dejó pasar de vista que él era uno de tantos que extrañaban la era noventera de Shakira, lamentando el trabajo que la barranquillera estaba lanzando en ese momento, una serie de tracks que, posteriormente, darían forma a "Las mujeres ya no lloran".

Alexs lamentó que Shakira sacara provecho de su situación personal, y los conflictos familiares que atravesaba, para exponer de forma pública situaciones que, a su consideración, deberían permanecer a puerta cerrada.

"Fíjate que esta es la Shakira que extrañamos todos ¿no?, la que hacía letras bonitas, caciones pop bonitas, sólo por eso me quedo con el disco, pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz, la verdad... y creo que mucha gente tampoco".

De hecho, el músico rememoró el tema "No", que Shak compuso junto a Gustavo Cerati y que en una estrofa dice "no se puede vivir con tanto veneno", sugiriendo que, en la actualidad, la colombiana vivía con mucho veneno.

"Y digo, ¿ya viste que sí se puede vivir con un chorro de veneno?, esa es mi forma de pensar, a ver... a lo mejor sí entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos?, por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular de mis hijos, seguriá siempre siendo sus papás, al final le está dando una patada al papá de sus hijos y eso no está tan padre", explicó.

Por ello, sorprendió tanto que no sólo acudiera al concierto que la cantante ofreció el pasado viernes 28 de marzo, sino que hasta la trató en el backstage, como el mismo presumió en sus redes al compartir una foto junto a la colombiana.

Syntek fue en compañía de su hija Natalia, la cual también aparece en la fotografía.

Aleks Syntek y su hija Natalia posan junto a Shakira en el backstage del "Las mujeres ya no lloran World Tour". Foto: Instagram

La publicación fue compartida hace un día y, hace sólo unos minutos, Syntek la borró.

Aleks Syntek borró la fotografía que compartió junto a Shakira y su hija Natalia, la cual subió hace más de un día. Imagen: Instagram

