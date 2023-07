¿Habrá secuela de Barbie?; esto dijo la directora

Frente al evidente éxito que la película “Barbie” ha tenido en los cines, a nivel mundial, desde su estreno el pasado 20 de julio, los cuestionamientos sobre si este será el inicio de una franquicia han comenzado a surgir.

Durante una entrevista que la directora Greta Gerwig concedió a The New York Times habló sobre si tiene preparada una segunda parte de la historia protagonizada por Margot Robbie y que toca temas como el feminismo y el patriarcado en la sociedad.

Sin embargo, los fans de la famosa muñeca tendrían que esperar, pues no hay planes de una continuación... o al menos no, por el momento: “En este momento es todo lo que tengo”, afirmó Gerwig, dejando claro que no está en sus manos una nueva entrega, pero tampoco lo descarta.





La cinta de protagonizada por Margot Robbie ha conquistado la taquilla mundial a tan solo días de su estreno. Foto: Warner Bros.





“No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento estoy totalmente en cero”, completo la cineasta.

Greta ha estado detrás de cintas como “Mujercitas” y “Lady Bird”, como directora, mientras que como guionista ha participado también en varias series como “How I met your dad”, y asegura que en general, no termina las historias pensando en una secuela.

“Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre he querido hacer, lo hice”, explicó.

El éxito de "Barbie" la tomó por sorpresa

Además aprovechó para hablar sobre lo sorpresivo que ha sido para ella el éxito de "Barbie", que la ha consolidado como una de las directoras más exitosas de Hollywood con una recaudación de más de 155 millones de dólares en la taquilla.

“Ha sido increíble caminar y ver a la gente vestida de rosa. Nunca en mis sueños más salvajes imaginé algo como esto”, expresó.

Y sobre el mensaje feminista que tiene la película, por el cual ha recibido comentarios positivos y que ha generado una conversación social en general, también añadió una reflexión sobre sus expectativas.

“Mi esperanza para la película es que sea una invitación para que todos sean parte de la fiesta y dejen de lado las cosas que no necesariamente nos sirven como mujeres u hombres. Espero que en toda esa pasión, si la ven o se involucran con ella, pueda darles algo del alivio que le dio a otras personas”, finalizó.