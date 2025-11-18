Más Información

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

sorprendió a sus seguidores al confirmar que ofrecerá un concierto en CDMX como parte de su nueva gira “Triste Pero Bien C*abrón Tour”, con la que visitarán siete estados de la República Mexicana.

Para anunciar este tour, la agrupación compartió un breve videoclip protagonizado por Luis Gerardo Méndez, quien interpreta una situación ficticia en la que rompe su relación con su representante y termina completamente devastado. El clip acompaña el lanzamiento de su más reciente sencillo “Triste Pero Bien C*abrón”, en colaboración con Myke Towers, que ya supera el millón de reproducciones en YouTube a pocas semanas de su estreno.

¿Cuándo es el concierto de Grupo Frontera en CDMX?

Según el cartel oficial de la gira, el concierto en la Ciudad de México está programado para el viernes 8 de mayo. No obstante, la banda aún no ha revelado el recinto donde se presentará.

Hasta el momento, Grupo Frontera tampoco ha dado a conocer la fecha de la venta de boletos ni la boletera encargada de distribuir las entradas, lo que mantiene expectantes a sus seguidores.

Cartel oficial de la gira "Triste pero bien c*brón" de Grupo Frontera: @pars.productionsmx (Instagram)
A casi cuatro años de su creación, la agrupación originaria de Edinburg, Texas, se ha consolidado como una de las favoritas del público y de la industria musical, logrando colocarse en el top 5 de los artistas más populares en listas como Regional Mexican Airplay.

En 2024, durante la 25ª Entrega Anual del Latin Grammy, Grupo Frontera obtuvo el premio a “Mejor Álbum de Música Norteña” por su disco El Comienzo, marcando un momento clave en su ascenso global.

Actualmente, tiene más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify, y ha colaborado con artistas de gran impacto internacional como Bad Bunny, Shakira, Peso Pluma, Grupo Firme, Ozuna, Tito Double P, Manuel Turizo, Carin León, Fuerza Regida, Marca Registrada e incluso Alejandro Sanz.

