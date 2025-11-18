Grupo Frontera sorprendió a sus seguidores al confirmar que ofrecerá un concierto en CDMX como parte de su nueva gira “Triste Pero Bien C*abrón Tour”, con la que visitarán siete estados de la República Mexicana.

Para anunciar este tour, la agrupación compartió un breve videoclip protagonizado por Luis Gerardo Méndez, quien interpreta una situación ficticia en la que rompe su relación con su representante y termina completamente devastado. El clip acompaña el lanzamiento de su más reciente sencillo “Triste Pero Bien C*abrón”, en colaboración con Myke Towers, que ya supera el millón de reproducciones en YouTube a pocas semanas de su estreno.

¿Cuándo es el concierto de Grupo Frontera en CDMX?

Según el cartel oficial de la gira, el concierto en la Ciudad de México está programado para el viernes 8 de mayo. No obstante, la banda aún no ha revelado el recinto donde se presentará.

Hasta el momento, Grupo Frontera tampoco ha dado a conocer la fecha de la venta de boletos ni la boletera encargada de distribuir las entradas, lo que mantiene expectantes a sus seguidores.

Cartel oficial de la gira "Triste pero bien c*brón" de Grupo Frontera: @pars.productionsmx (Instagram)

A casi cuatro años de su creación, la agrupación originaria de Edinburg, Texas, se ha consolidado como una de las favoritas del público y de la industria musical, logrando colocarse en el top 5 de los artistas más populares en listas como Regional Mexican Airplay.

En 2024, durante la 25ª Entrega Anual del Latin Grammy, Grupo Frontera obtuvo el premio a “Mejor Álbum de Música Norteña” por su disco El Comienzo, marcando un momento clave en su ascenso global.

Actualmente, Grupo Frontera tiene más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify, y ha colaborado con artistas de gran impacto internacional como Bad Bunny, Shakira, Peso Pluma, Grupo Firme, Ozuna, Tito Double P, Manuel Turizo, Carin León, Fuerza Regida, Marca Registrada e incluso Alejandro Sanz.