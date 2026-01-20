Más Información

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

Abre nuevo museo interactivo sobre la historia del pan

Recontrata Secretaría de Cultura a los 31 bibliotecarios despedidos de la Vasconcelos; hoy regresaron a sus labores

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

El Super Bowl LX podría ser uno de los mas controvertidos en la historia, al menos musicalmente hablando.

Desde que se anunció la participación de en el Show de medio tiempo, las criticas comenzaron a circular, no solo por tratarse de un artista de habla hispana, también por la política migratoria del gobierno de Trump.

Hace un par de días, la conversación en torno a la final de la NFL volvió a abrirse, cuando la liga de futbol confirmó acomo el acto inaugural del evento; y es que la banda se ha declarado en contra del mandatario estadounidense en varias ocasiones.

Integrada por Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, la banda californiana inició en los pequeños circuitos del punk. Aunque iniciaron en 1987, alcanzaron la fama internacional varios años después (en el 94) gracias al disco "Dookieen" de donde se desprenden los sencillos "Basket Case" y "When I come around".

Desde entonces se convirtieron en la representación de la inconformidad juvenil. En 2004 Green Day inició una nueva etapa en su carrera con el disco “American idiot”, una crítica a la sociedad estadounidense, los medios de comunicación y la política, especialmente el gobierno de George W. Bush.

La canción se volvió la banda sonora de protestas y carta de presentación de una banda que entendió cómo traducir el descontento en lenguaje masivo.

Antes de ese momento, Green Day ya se había abierto camino en los espectáculos de gran escala, giras internacionales y reconocimientos.

En 2025, la banda se presentó en el festival Coachella y aprovechó el momento para protestar en contra del gobierno de Trump; y es que cambiaron parte de la letra para incluir la frase: “no soy parte de la agenda MAGA”, iniciales que hacen referencia al movimiento Make America Great Again del actual presidente.

Este próximo 8 de febrero, Green Day pisará el escenario más importante de Estados Unidos, un show que ya genera especulaciones.

