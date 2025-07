El gusto de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, por las cirugías estética no es un secreto, ella misma ha hablado abiertamente de los muchos procesos a los que se ha sometido para lograr una apariencia deseada, lo preocupante ahora para muchos de sus seguidores, es que la influencer de 29 años luce muy delgada.

Desde 2018 se ha sometido a más de 10 cirugías, la lista incluye aumento de senos, liposucción, bichectomía, rinoplastia, aumento de glúteos, mentoplastia (implante de mentón) y lipo de cara para afilar su rostro.

En 2021 se sometió a un bypass gástrico en Venezuela como regalo de cumpleaños número 27, con el objetivo de bajar de peso, y reveló que había perdido 13 de los 25 kilos que se propuso tras este sometimiento.

Más recientemente se realizó una liposucción en brazos y espalda para eliminar grasa acumulada por la pérdida de peso.

Gomita presume su figura e ignora las críticas

En lo que va del 2025 el aspecto de Gomita ha dado mucho de qué hablar, su pérdida evidente de peso resulta alarmante para mucha de la gente que la sigue y comenta sus publicaciones, incluso, algunos especulan que consume Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, un medicamento inyectable para adultos con diabetes tipo 2 que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, pero que algunas personas lo usan para perder peso.

En un video en el que aparece con pijama, Gomita presumió su abdomen plano, y de paso le lanzó una indirecta a la influencer y cantante de reggaetón mexa Bellakath, quien desató las crítica por el aspecto de su abdomen, aunque aseguró que se trataba de fibrosis.

Gomita desata comentarios y críticas por su nuevo aspecto "muy delgado". En redes le piden que ya le pare a las cirugías.

"Ay gomita. De verdad que me caes muy bien porque eres del barrió y me sacas muchas risas la verdad,pero en serio Gomita, ya no te hagas nada solo por aparentar o querer encajar, te veías súper bien antes incluso en La Casa de los Famosos te mirabas muy bien, ahora te ves súper extra, no eres ya la Gomita que tanto queremos ver, ya te ves muy rara con todo respeto, si eres muy segura, pero ya no eres la Gomita que nos gustaba ver". "Conoces la dismorfia corporal y emocional? pues vas que vuelas querida". "No puedes engañar a la genética con operaciones", se lee entre los muchos comentarios que aparecen en las publicaciones de fotos o videos.

