Minutos antes de la eliminación de Gomita de “La casa de los famosos México”, Adrián Marcelo hizo un comentario bastante inapropiado y que género diversas reacciones dentro y fuera del reality. Después del posicionamiento y cuando Gala Montes pasó al lado suyo, el regiomontano dijo: “una mujer menos para maltratar”, refiriéndose a que esa noche saldría una de sus compañeras y como respuesta a la actriz, quien lo había llamado misógino.

Si bien, muchos consideraron que sólo se trató del humor negro de Marcelo saliendo a flote, para otros,como la propia Gomita, fueron palabras completamente fuera de lugar y de las que se deslinda, a pesar de haber pertenecido al Team Tierra.

“No me agradó el comentario, pero es un juego, tal vez fue para molestar ¿no? Sí lo escuché, tal vez se refería a alguna de mis compañeras. Él debe hablar y responder por sus palabras cuando salga”, dijo la influencer entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también Gomita es la sexta eliminada de “La casa de los famosos”: “espero que no me odie México”, afirma

Pero estas declaraciones no son los únicas que han ocasionado que el youtuber sea una de las figuras menos queridas por el público y, aunque Aracely (nombre real de la famosa) fue testigo de muchos de ellos, asegura que no comparte el mismo pensamiento que su excompañero: "Nunca estuve de acuerdo con esos comentarios y, en su momento, en mi cuarto lo comenté", agregó.

Respecto a la rivalidad que protagonizó con Gala, Gomita aseguró que no entendió muy bien lo que pasó, pues a pesar de las estrategias, ella jamás la atacó directamente, incluso, afirmó, le brindó su ayuda: "yo juego limpio, he entendido sus problemas y en su momento hablamos. Le dije: ‘pasé esto, tienes mi ayuda'., Jamás me burlé de Gala ni de sus ataques, ni de nada”.

Sobre el golpe de realidad que se ha llevado a su salida, la expayasita se dijo completamente sorprendida, pues aunque intuía que algo no estaba del todo bien, jamás imaginó que formaría parte de los villanos de la temporada.

"Al salir dije: ‘¿qué está pasando?’ Yo pensé que éramos los buenos, pero ya vi que éramos los bien malos, pero dentro de lo que cabe, no salí tan embarrada. No me la creo que ya salí, quería durar una semana más”, finalizó.

Lee también Mamá de Gomita la apoya afuera de "La casa de los famosos": "Todos te dieron la espalda"