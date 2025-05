En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Gloria Trevi abordó uno de los episodios más complejos y comentados de su vida: su relación con Sergio Andrade.

Aunque durante años ambos fueron relacionados sentimentalmente, la cantante aseguró que, según palabras del propio productor, nunca fueron pareja.

Durante la conversación, la cantante hizo un repaso de su vida amorosa. Recordó a su primer novio a los 15 años y posteriormente habló de “ese señor”, refiriéndose a Andrade. Fue entonces cuando compartió una revelación que, según explicó, ha llevado consigo toda la vida:

“Luego se me atravesó este señor que yo no lo podría llamar pareja porque me lo dijo así de claro: ‘tú y yo no somos pareja’. Y cuando te dicen ‘expareja de Gloria Trevi’, ¿cómo? Si él me dijo que no éramos nada, y eso fue lo que me manejó toda la vida”.

La cantante también habló sobre cómo este periodo marcó su juventud, asegurando que no ha tenido muchas etapas de soltería.

“Yo realmente no conozco mucho lo que es la soltería, porque cuando estaba en una situación complicadísima, estaba privada de mi libertad. Entonces, no era de mi soltería”, explicó.

La vida después de prisión

Aunque ya pasó el tiempo, el nombre de Gloria Trevi sigue vinculado al de Sergio Andrade, productor que impulsó su carrera desde los años 80, cuando formaron parte del grupo Boquitas Pintadas. La relación entre ambos trascendió lo artístico y derivó en un caso judicial que impactó al público latinoamericano a finales de los años 90.

En 2000, Trevi y Andrade fueron detenidos en Brasil tras ser acusados por delitos como secuestro y corrupción de menores. Posteriormente, la cantante fue extraditada a México, donde enfrentó un proceso legal del cual fue absuelta. Andrade, en cambio, fue condenado en 2005 a siete años y diez meses de prisión.

Tras su salida de prisión y el proceso legal que enfrentó, Gloria Trevi reconstruyó su vida personal. Desde hace más de dos décadas mantiene una relación con el abogado Armando Gómez, con quien se casó en 2009. “Con Armando tengo 21 años de que nos conocimos y de que nos hicimos novios. Ya tenemos 15 años de casados”, señaló a Yordi Rosado.

