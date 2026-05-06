Glenda Reyna, la mamá de Eiza González, recuerda al padre de la actriz, en lo que habría sido su cumpleaños 68, pues este falleció hace 24 años y, sin importar el paso del tiempo, la modelo sigue refiriéndose a su marido como el amor de su vida.

La modelo nunca deja pasar una fecha importante, relacionada a la memoria de su esposo, Carlos González, sin que recurra a sus redes para rememorar el gran amor que existió entre ellos.

Este miércoles, 6 de mayo, don Carlos habría cumplido 68 años de edad; lamentablemente, sólo llegó a vivir 44 años pues, en 2002, cuando Eiza tenía sólo 12 años, sufrió un accidente automovilístico del que no sobrevivió.

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En su publicación, Glenda elogió al padre de su hija, recordándolo como un hombre que la contuvo y protegió durante los años que pudieron compartir y cosechar su amor.

"Ese ser que me regaló vida en el ayer y en el hoy, tú, el hombre que siempre supo contenerme, tú, con una sola caricia me hacías sanar, tú, que con tu dulce mirada me hacías confiar en la vida".

También lo describió como una figura paterna inigualable para sus hijos, Yulen, el mayor, y Eiza, la más pequeña.

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"Supiste ser padre biológico y padre espiritual con los que elegista para regalarle tu sabiduría, tus hijos".

Se refirió, además, al gran amor que aún conserva para él pues, en todos estos años, Glenda Reyna ha sido abierta en compartir que nunca olvidó a Carlos, al que se refirió en el post como el hombre de su vida.

"Mi flaco querido recuerdo cada instante contigo, cada vivencia, cada minuto de amor, de besos, de mirarnos a los ojos y decirnos cuánto nos seguimos amando, porque 24 años de haber partido no impiden dejar de ver el futuro tan entrelazado entre toda esta familia que juntos formamos".

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"Felices 68 años de vida eterna porque, un hombre como tú, no tiene final, feliz cumpleaños, mi Taurito amando, tuyo es mi corazón por siempre, ´100 años pienso en tí´, como me cantabas en las serenatas que me llevabas, te amo, por siempre amor de mi vida".

En una entrevista que Glenda Reyna concedió a "Sia Intuición", en 2022, dijo que, el golpe más fuerte que atravesó fue el fallecimiento de su esposo, el cual le dio una gran lección y reconoció que, antes de ese suceso, se dejó llevar por la soberia y la altivez.

"Mi madreazo más grande, sin duda, creo que la muerte de mi esposo, ah´´i, todo lo engreída, porque sí, era pesadísima, mamona, me iba bien, yo me creía la más de las mases, ahí fue que yo entendí un montón de cosas, ahí fue mi proceso, uno de mis grandes aprendizajes, sólo se puede vivir por hoy, lo que tenemos hoy, en este momento, es único e irrepetible, no hay manera que no lo puedas disfrutar o no lo debas disfrutar y, mucha gente, estamos siempre pensando en lo que va a venir o en el pasado, siempre estamos en esta dualidad, pero no en el presente".

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