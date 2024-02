Gina Montes siempre "traía un guarura", revela El Mago Frank

Una persona que conoció el carisma de la recién fallecida bailarina Gina Montes fue el Mago Frank, con quien trabajó a lo largo de siete meses en la etapa final del programa “La carabina de Ambrosio”, de Televisa.

“Siempre fue una linda persona, muy cuidada, siempre traía un guarura, no sé si por bonita o por poderosa, pero sí la cuidaban mucho, tenía un acento muy bonito, hablaba español pero con un acento portugués, era muy guapa.

“Fuera de cámaras era igual, muy sonriente, buena compañera, nunca llegaba tarde, siempre estaba lista para salir a escena, no fuimos amigos de que nos viéramos fuera del set pero sí platicábamos mucho”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

La mayor convivencia que tuvieron juntos fue cuando ella era la asistente del mago, momento en el que el conejo Blass quería ser novio de la vedette.

“Nos poníamos de acuerdo de cómo quería estar con Blass, cómo la iba a enamorar y ella tenía que reaccionar de cierta manera y sí fue muy accesible”, expresó el artista quien realiza shows privados y trabaja en su canal de YouTube.

Gina Montes, profesional y simpática

Aunque en ningún momento les enseñó a bailar a sus colegas, ni les dio algunos tips, Montes era simpática, dijo y lo único que hacía aparte de bailar era hacer parodias e interrumpir a quien estuviera cantando que a veces era César Costa y en otras Gualberto Castro.

“Tenía un papel muy definido, nada sangrona, muy humilde, lo normal, aunque sí hay compañeros que se creen mucho pero ella no, convivía aparte, todo bien”, añadió.

Sin embargo cuando se fue a Nueva York, hace más de tres años, perdió comunicación con todos sus colegas de dicho programa de comedia.

“Yo supe de ella hace cinco años me encontró en el Facebook, me mandó un mensajito y se lo contesté ‘a ver cuándo vienes a Nueva York’, le respondió ‘pues sí’, fue lo último que supe de ella.

“A su familia no la conocimos. No es que no lo lamente, pero ya estamos desfilando muchos, siempre la noticia triste, cuando hablé con ella hace cinco años estaba contenta, retirada. Cada quien disfruta la vida, los momentos y espero que haya sido feliz hasta sus últimos días”.

rad