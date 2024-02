Gina Montes: el accidente que le cambió la vida y la alejó para siempre del baile

Gina Montes estaba en su mayor esplendor en México en el programa “La Carabina de Ambrosio”, se enamoró de un hombre que vivía en Nueva York y cuando se dio cuenta de que estaba embarazada recibió la noticia como una gran bendición, pero las cosas no saldrían según sus planes.

En entrevista que la vedette ofreció en 2020 a Melissa Saucedo, en su canal de YouTube, Gina contó que ante complicaciones en su embarazo se tuvo que quedar en Estados Unidos y perdió el permiso de trabajo que tenía en México, país al que llegó a los 19 años.

El tener que dejar el ambiente artístico que tanto amaba no fue nada fácil para ella.

“Mi carrera era todo para mí, fue muy doloroso dejar todo atrás”, confesó entre lágrimas, aunque admitió que nunca se arrepintió el haber preferido ser madre a seguir siendo una vedette, pues su hija le había dado muchas satisfacciones.

“No me arrepiento, pero lloro porque extraño mi público, extraño las luces, el escenario, es parte de mi raíz, al mismo tiempo no me arrepiento porque tengo una hija tan maravillosa, es amiga, compañera, sólo me ha dado satisfacciones”, relató.

La relación con el padre de su hija no prosperó, así que se quedó como madre soltera cuando su hija tiene un año de edad: sola en un país donde no conocía a nadie ni hablaba inglés, tuvo que trabajar limpiando casas y bordando ropa para sacar a su hija adelante.

El cambio radical de vida vino cuando la hija de Gina tenía dos años, pues sufrió un accidente automovilístico en el que se lastimó severamente el pie; si bien desde tiempo atrás ya no se subía a bailar a los escenarios, nunca abandonó el baile, bailaba en su casa con su hija, sin embargo, a partir de ese accidente todo cambió.

Gina Montes en su faceta como mamá. Foto: Captura video Melissa Saucedo Gonzalez.

¿Qué pasó con Gina Montes tras sufrir el accidente?

Gina Montes reconoce que el cambio radical en su vida llegó a partir de que sufrió ese accidente automovilístico, pues se lastimó el pie y tuvo que estar inmóvil durante dos años en silla de ruedas.

“En ese momento hay un cambio tan fuerte en mi vida que yo tengo que reinventarme, de ser bailarina, de andar de acá para allá con tacones, mi alegría de mi vida, me veo en una silla de ruedas con una niña chiquita y ahí viene mi lucha con mi práctica budista de volver a caminar”

Confesó en aquella entrevista que gracias a las oraciones, su fe y su fuerza volvió a caminar y a veces hasta usaba de nuevo zapatos con tacón, algo que amaba verdaderamente.

Ayer se dio a conocer que la vedette Gina Montes falleció el 27 de enero en Nueva York, se sabía que padecía diabetes y que desde hace un año su salud estaba en decadencia.

