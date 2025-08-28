Galilea Montijo ya huele a suegra a sus 52 años, la conductora de "Hoy" ya empieza a enfrentarse con la situación de que a su hijo Mateo le gusta una chava que a su vez también desearía ser novia de él y nuera de Galilea, así lo confesó frente a las cámaras la actriz Tania Nicole.

El "bebé" de Galilea ya creció, y aunque sólo tienen 13 años, ya la supera de estatura; Mateo, fruto de la relación de Montijo con Fernando Reina, estudia y a la par se prepara para convertirse en futbolista profesional.

En esta aventura también lo ha acompañado su madre y la actriz Tania Nicole, quien alza la mano para poder emparentar con Galilea, con quien por cierto se lleva muy bien.

Galilea Montijo elogia públicamente a Tania Nicole, a quien califica como una niña maravillosa.

Galilea Montijo ya huele a suegra

Galilea Montijo es la primera sorprendida en lo mucho que ha crecido su hijo, quien estuvo presente en el matutino de Televisa y compararon lo mucho que ha cambiado.

Mateo también aprovechó su visita a Televisa para ver a su crush Tania Nicole, quien actúa en la serie adolescente "La CQ".

Mateo y Nicole están viviendo el primer amor, aunque la actriz y modelo de 13 años asegura que todavía no son novios, pero que le gustaría.

"Sí, la verdad es que yo lo quiero muchísimo ; todavía no somos novios, no sé qué pase en el futuro; espero y sí", confesó.

Mateo, hijo de Galilea Montijo, disfruta de un primer amor con la actriz Tania Nicole.

Tania Nicole estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) desde los 5 años; ha participado en producciones para televisión como "Papás por conveniencia", "Golpe de suerte", "¿Qué le pasa a mi familia?", "La CQ: Nuevo ingreso", y en la serie de Netflix "Pacto de silencio".

Tania Nicole y Galilea son la porristas principales de Mateo, quien vive con su padre en Acapulco, pero mantiene contacto cercano con su mamá, amiga de la joven Nicole, quien ya suena para ser a corto plazo, la nuera de Galilea Montijo.

