Gala Montes pide a su madre "¡ya déjame en paz!" luego de que ésta la acusara de abandonarla

Entre lágrimas, Gala Montes reaccionó a las declaraciones que su madre, Crista, ofreció a la revista TVNotas acusándola de haberla despedido injustificadamente y dejarla sin dinero luego de casi dos décadas de trabajar juntas.

En la entrevista que se publicó este martes, la madre de Gala asegura que dejó todo por ayudarle a la joven a hacerse de una carrera, y que ahora que ésta la abandonó se vio obligada a gastar sus ahorros en poner una pequeña cafetería que apenas le da para vivir.

Estas palabras llegaron hasta los oídos y ojos de la actriz, por lo que decidió responder con un video que compartió en sus redes sociales desmintiendo a su propia madre.









Gala inició admitiendo que, anímicamente, no atraviesa por un buen momento, pero que todo se complicó a raíz de la entrevista de su madre: "No sé qué decir. Me hablan los medios para una entrevista... yo no quería hacer público todo esto, pero lo voy a tener que hacer”, inició.

Visiblemente afectada, confirmó que se encuentra distanciada tanto laboral como personalmente de su madre, pero los motivos son muy distintos a los que ella aseguró: "Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá", agregó.

La villana de "Vivir de amor", también explicó que lo que la tiene tan dolida no es la publicación hecha por la revista, sino las acciones de la mujer que le dio la vida, pues este problema no es reciente, data de hace ocho meses, cuando tomó la decisión de que su madre ya no manejara su carrera, desde entonces, asegura, ha recibido ataques y hasta extorsiones de su parte.

"¡Ya déjame en paz, por favor!, te lo pido. Ella es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas, muchas cosas y me molesta que dé una nota donde se está haciendo la víctima, cuando aquí la maldita víctima soy yo”.









Gala preocupa a sus fans tras revelar que ha pensado en quitarse la vida

Uno de los momentos más vulnerables y que encendió las alarmas entre los fans de la joven actriz fue cuando confesó que desde que tiene uso de razón ha sido el principal sustento de su casa, y que la vida que hasta el día de hoy ha llevado (presionada por su madre) la tiene tan afectada que ha llegado a pensar en quitarse la vida.

"Tengo depresión, me quiero matar porque llevo una vida de un señor de 50 años y tengo de 23, y quiero vivir mi vida y la quiero vivir lejos de ti, pero mi mamá no lo aceptó", destacó.

En ese sentido, también detalló que antes de retirar a su mamá de su cargo como su mánager, le ofreció una especie de manutención bastante alta, pero que ella lo rechazó pues, afirma, quiere quedarse con la mitas de todo lo que ha generado en tantos años de trabajo.

Por último, Gala agradeció el cariño que ha recibido por parte de sus fans y adelantó que tomara acciones legales en contra de su mamá.

Cabe destacar que, hasta hace unos meses, la actriz había dejado entrever que llevaba una relación muy estrecha con su madre; incluso viajaban juntas y ella fue un pilar importante durante la lucha de Crista contra el cáncer de mama.

