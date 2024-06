Gala Montes, actriz de "El señor de los cielos", denuncia robo

La actriz y cantante Gala Montes, reconocida por sus roles en "El señor de los cielos" y "Vivir de amor", denunció haber sido víctima de la delincuencia a plena luz del día en la Ciudad de México.

La joven de 23 años compartió con los medios de comunicación su experiencia mientras salía de Televisa San Ángel, mencionando que recientemente le robaron partes de su vehículo en la calle Tonalá 302, ubicada en la Roma Sur.

“Me robaron mi parrilla a plena luz. 7:30 de la noche. Ahí es donde uno dice. ¿Dónde está la policía?”, expresó Gala, destacando su preocupación por la falta de seguridad en el área. Añadió que la zona cuenta con cámaras de vigilancia y que ya realizó la denuncia correspondiente.

“La hice en línea, pero es como cuando tienes que facturar y el sistema no sirve, es lo mismo. Tienes que ir y te tienes que presentar”, mencionó, señalando las dificultades que enfrenta en el proceso debido a sus múltiples compromisos profesionales. “A mí nadie me mantiene”, subrayó con humor.

En sus redes sociales, Montes no ha proporcionado más detalles sobre el incidente con su automóvil. Sin embargo, parece estar más relajada, ya que recientemente ha psteó fotografías disfrutando de unas vacaciones en Huatulco.

¿Gala Montes tiene futuro en "La Casa de los Famosos"?

La actriz también fue cuestionada sobre los rumores que la vinculan con el reality show "La Casa de los Famosos México". Aunque se mostró sorprendida por las especulaciones, Gala indicó que aceptaría participar si recibiera una oferta formal. Explicó que el programa representa una oportunidad de trabajo y que no teme exponer su vida personal en televisión.

“Claro, ¡ay!, es trabajo, ¿tú no te meterías?, no importa (que expongan mi vida personal), que me mantengan, que me exhiban, si no tengo trabajo, sí claro", comentó respecto a la posibilidad de participar-

Hasta ahora, los participantes revelados del programa son: Mario Bezares, la influencer Briggitte Bozzo y Shanik Berman.

Gala Montes. La producción de Pedro Ortiz de Pinedo, "Diseñando tu amor", fue la oportunidad perfecta para que Gala Montes se diera a conocer en plan estelar, junto a Juan Diego Covarrubias. Previo a este trabajo Montes estuvo en la serie "El señor de los cielos", “La mexicana y el güero” y participó en el reality “Quién es la máscara”, en donde mostró su faceta como cantante, quedando en segundo lugar, tras perder contra Kalimba.