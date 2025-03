Mientras Gala Montes la pasa de lo lindo en Polonia, su madre, Crista Montes se defiende de la ola de ataques que ha recibido tras aceptar la entrevista pagada con el youtuber Adrián Marcelo, detractor de su hija.

La señora, quien está distanciada de sus dos hijas desde hace varios meses, lamenta las críticas en medios de comunicación y entre los cibernautas, pero asegura que sólo ella sabe qué fue lo que vivió y las necesidades económicas que tiene y que la llevaron a aceptar la entrevista.

Aseguró que nunca se ha querido poner como víctima, pues no es una madre modelo, sin embargo admite que sus condiciones económicas no fueron buenas para que pudiera levar junto con sus hijas una vida más desahogada, aunque eso no la convierte ni en una "hiena" ni en "satanás", como muchos la han llamado.

Gala Montes se divierte y disfruta viaje en Europa mientras su mamá enfrenta polémica.

En el comunicado que Crista comparte en su cuenta de Instagram hace incapié en que no es una traidora por haber platicado con Adrián Marcelo, a quien no considera agresor de su hija Gala, pues dice, los insultos y las palabras altisonantes fueron de ambas partes cuando estaban en "La casa de los famosos México".

Reiteró que decir la verdad no es hablar mal de una persona, y aseguró que la charla con Adrián Marcelo no fue planeada con anterioridad como algunos sugieren; recordó cómo sus hijas, Beba y Gala Montes la han difamado e insultado en varios programas, y resaltó que así como señaló la conducta negativa en ellas, también habló bien de ambas.

"Todos tenemos derecho a dar réplica respeto si creen que no fue el espacio correcto, pero nadie se pone en mis zapatos ni conoce mi situación solamente yo. Es muy fácil juzgar desde la comodidad y teniendo un micrófono para alzar la voz", se lee en el comunicado.

