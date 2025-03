La entrevista que Crista Montes, madre de Gala Montes, concedió hace unos días a Adrián Marcelo continúa generando reacciones por las polémicas declaraciones que la señora hizo, no sólo sobre la vida de su famosa, también de varios famosos, entre los que destaca Shanik Berman.

Durante la charla, Montes se refirió a la periodista como una persona "venenosa", por una entrevista que Berman hizo a su hija, cuando ésta aún era menor de edad. En ese entonces, según contó Crista, la actriz fue cuestionada directamente sobre si ella la proveedora de su hogar, algo que consideró como incómodo.

"La llevé a una entrevista y le dijo: '¿entonces mantienes tu casa?'. Se lo preguntó a la niña y dices: 'hija de tu pelona, esta me las vas a pagar'", dijo Montes.





La madre de la actriz acudió como invitada al programa de YouTube del influencer. Foto: Captura de pantalla.





Ante estos comentarios, Berman no se quedó callada y en su programa de radio decidió responder. Berman aseguró que los hechos no sucedieron tal cual contó Montes; pues, aunque sí hablaron de dinero, su intención no era insinuar que la señora robaba el dinero de su hija; sino aconsejarla para el futuro.

"No le pregunté así, le pregunté: '¿te abrieron una cuenta? Fíjate que te abran una cuenta, para que cuando tú crezcas tengas ese dinero, porque lo estás trabajando tú'", explicó la periodista.

Sin embargo, Berman sí dejó claro que no estaba de acuerdo con la manera en que la madre de Gala manejó los recursos de su hija y, en esta ocasión, fue más directa al respecto: "Se vale que la representante viva de eso, agarrando un 20 por ciento o un 50 porciento, pero no el 100 por ciento, eso sí es abuso".

Shanik también reaccionó a las supuestas amenazas que Montes hizo en su contra durante la entrevista con Marcelo y hasta le mandó un mensaje:

"Ella dice: 'me las va a pagar Shanik, me las debe'. No, yo no te debo nada, tú le debes mucho a tu hija. Así como hiciste mucho por ella, le debes mucho, porque tú eras adulta y eso se llama abuso", agregó.









Asimismo, reprobó las acciones de Gala y su hermana, luego de que la señora revelara que fue agredida físicamente por ambas: "no se le pega a una mamá. Tú no puedes agarrar a tu mamá a golpes, mientras la hermana la detiene y sacarla de tu casa a patadas, esta fatal. Pero fatal, lo que le hizo ella, siendo adulta, a su hija chica, porque ahí la hija no tenía como defenderse", finalizó.

Hasta el momento ni Gala ni su madre han reaccionado a las palabras de Berman, mientras el video de la entrevista ya supera los 3 millones de vistas.

