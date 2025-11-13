Más Información

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

La obra de Geles Cabrera llega por primera vez a Bellas Artes

La obra de Geles Cabrera llega por primera vez a Bellas Artes

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

Gael García Bernal y Paulina Dávila serán una pareja rodeada por el buen humor, pero también por el drama, esto en Santita, serie actualmente en fase de posproducción.

Bajo la dirección de Rodrigo García, la historia sigue a una mujer quien, tras un accidente que la deja en silla de ruedas, abandona al amor de su vida justo el día de su boda.

Dos décadas más tarde, aquel hombre regresa, obligándola a enfrentarse con el pasado y con decisiones que pondrán a prueba su visión del amor y de sí misma.

“Paulina hace un personaje complicado con muchas contradicciones, con todo, con adicciones, buen humor y, el romance con el de Gael, creo es uno de los aspectos más fuertes de la serie”, explica García.

“Hay mucha química entre ellos, Gael es un novio del pasado que vuelve a aparecer. Estamos ahora en posproducción para estrenar el año que entra”, abunda el realizador.

Santita, filmada en locaciones de Tijuana y foros de la Ciudad de México, es una de las nuevas producciones originales de Netflix que llegarían a la pantalla chica en 2026.

Ilse Salas y Erik Hayser están en el reparto de esta producción de Gerardo Gatica, Pablo Zimbrón, Leandro Halperin y Ximena Calvo.

La avenida Revolución, quizá la más emblemática de Tijuana y que era conocida, entre otras cosas, por su Burro-Cebra (burros pintados con rayas negras) es una de las locaciones principales de la trama.

“En un episodio hay una boda y todo se vuelve una locura, no le va bien a los personajes, pero fue divertida hacerla”, cuenta un integrante de la producción.

“Es padre que sea una historia de provincia, para que no sea siempre la Ciudad de México. Se trató de cuidar todo para que se sintiera que todo se hizo allá. No sé cuánto vestuario hicimos. Hay personajes que tienen cinco cambios, también muchos actores y extras; yo con Rodrigo estoy donde sea, así fuera una fiesta infantil”, comparte María Estela Fernández, la responsable del vestuario en la producción.

Director con locuras

García, director de Santita, estrenará en salas seleccionadas Las locuras, su más reciente filme, que llegará a streaming el día 20.

Son cinco historias en la capital mexicana, en el elenco está Cassandra Ciangherotti, Adriana Barraza, Luisa Huertas, Ángeles Cruz, Naian González Norvind y Raúl Briones.

“Estoy contento con Las locuras porque le hace eco a Nueve vidas (su película, hace 20 años) y creo tiene más humor, (pues) ya con la edad uno no quiere hacer tanto drama”, dice divertido García.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

“Está frustrado y preocupado”: Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen con nuevos escándalos por acoso laboral. Foto: EFE

“Está frustrado y preocupado”: Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen con nuevos escándalos por acoso laboral

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’. Foto: AFP

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'. Foto: EFE

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'

[Publicidad]