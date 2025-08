Frida Sofía no se anda por las ramas, así que a través de redes sociales le respondió a Sandra Itzel, la exesposa de Adrián Di Monte, actual habitante de "La casa de los famosos México", luego de que circulara un audio de hace un año en el que Frida la tacha de hipócrita, pues aclara que en aquel entonces Sandra Itzel buscó dañar a Nuja Amar, actual esposa de Adrián y amiga de Frida.

La hija de Alejandra Guzmán es amiga de Adrián desde hace una década, pero con Nuja es amiga desde que ambas eran niñas, así lo reveló Adrián dentro del reality, donde el actor cubano habló sobre la amistad que une a Frida Sofía y a su esposa.

Reveló que ambas son amigas desde niñas, cuando sus actuales suegros llevaban el Palenque de Chetumal y Alejandra Guzmán se presentaba en ese escenario, en ese entonces contó, Alejandra llegaba y les encargaba a su hija Frida y por eso su actual esposa y Frida se llevaron bien desde chiquitas.

"Frida es a toda m***, la mejor amiga de Nuja", reiteró Adrián Di Monte, quien ha sido señalado por su exesposa Sandra Itzel de haberla violentado durante los 10 años que estuvieron juntos.

Lee también: La reacción en redes por la permanencia de Adrián Di Monte en "LCDLFM": "hay que aprender a romper el pacto patriarcal"

Frida Sofía critica a Adrián Di Monte y se lanza contra Sandra Itzel

Frida Sofía aclara que lo que ella hizo hace más de año y medio fue defender a su amiga Nuja Amar, quien fue atacada "terriblemente y brutalmente" por Sandra Itzel y por toda su gente, además, dice Frida, también atacaron a la familia de Nuja y a gente, como a sus sobrinos, que no tiene nada que ver.

A través de varios videos compartidos en TikTok, Frida no se queda callada y aclara lo sucedido con la actual esposa de Adrián Di Monte, quien fue un flanco de ataque, y lo sigue siendo, de Sandra Itzel.

"Hay mujeres que se agarran de un movimiento para hacerse víctimas de algo que no fueron víctimas y para atacar a otras mujeres, entonces, ya saben que yo no tengo problema en tener problemas, y bueno, ya llegó la Sandribanda a mis comentarios, diviértanse, a mí me vale, aquí no, aquí no", dice Frida en uno de los videos.

En un segundo video explica más ampliamente su postura sobre la polémica que rodea a Adrián Di Monte, y aunque dice que le cae muy bien, descalifica por completo el audio misógino que dio a conocer Sandra en su momento, en el que dice: "ya entiendo por qué los hombres matan a las mujeres".

"Cuando yo escuché lo que dijo Adrián, que estuvo muy mal, yo sí le dije a Nuja, permíteme pero le voy a mentar la m** , y lo hice, ahí está en su Instagram".

Lee también: ¿Por qué Adrián Di Monte ha recibido tantas críticas en redes desde que se anunció como habitante de "La casa de los famosos México"?

Aunque después, prosigue Frida, Nuja le explicó varias cosas, le mandó pruebas de los ataques continuos de esta mujer (Sandra Itzel) hacia su persona y hacia su familia.

Frida recuerda que cuando conoció a Sandra le cayó muy bien, incluso compartieron pláticas y confesiones que no piensa dar a conocer; la nieta de Silvia Pinal enfatizó que no es abogada de Adrián Di Monte, aunque confesó que lo quiere porque lo conoció después de todo el escándalo.

"Me cayó muy bien, estuvo en mi casa y lo vibré; la verdad es que yo Frida sí le creo a Adrián porque esta persona sigue y no se vale, la gente también explota"; Frida reiteró que lo dijo Adrián sobre las mujeres "es indefendible".

Frida le pidió a Sandra Itzel que dejara de usar su nombre porque eso tendrá consecuencias legales.

rad