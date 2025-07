Madrid, 22 jul (EFE).- Guillermo del Toro, Yorgos Lanthimos, Kathryn Bigelow, Noah Baumbach, Jim Jarmusch, Olivier Assayas o Benny SafDie son algunos de los cineastas que competirán por el León de Oro de la 82° edición del Festival de Venecia.

"Frankenstein" (del Toro), "Begonia" (Lanthimos), "A House of Dynamite" (Bigelow), "Jay Kelly" (Baumbach), "Father Mother Sister Brother" (Jarmusch), "The Wizard of the Kremlin" (Assayas) y "The Smashing Machine" (Safdie), fueron algunos de los títulos anunciados este martes por el director de la Mostra, Alberto Barbera, en una rueda de prensa.

También se dio a conocer que la programación de la 82° edición del festival, se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre.

Este es el listado completo de las películas de las diversas secciones oficiales:

COMPETICIÓN

- 'La grazia', de Paolo Sorrentino (filme de apertura).

- 'The Wizard of the Kremlin', de Olivier Assayas.

- 'Jay Kelly', de Noah Baumbach.

- 'The Voice of Hind Rajab', de Kaouther Ben Hania.

- 'A House of Dynamite', de Kathryn Bigelow.

- 'The Sun Rises On Us All', de Cai Shangjun.

- 'Frankenstein', de Guillermo del Toro.

- 'Elisa', de Leonardo Di Costanzo.

- 'À pied D'oeuvre', de Valérie Donzelli.

- 'Silent Friend', de Ildikó Enyedi.

- 'The Testament of Ann Lee', de Mona Fastvold.

- 'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmusch.

- 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos.

- 'Duse', de Pietro Marcello.

- 'Un film fatto per Bene', de Franco Maresco.

- 'Orphan', de László Nemes.

- 'L'étranger', de François Ozon.

- 'No Other Choice', de Park Chan-wook.

- 'Sotto Le Nuvole', de Gianfranco Rosi.

- 'The Smashing Machine', de Benny Safdie.

- 'Girl', de Shu Qi.

FUERA DE CONCURSO

FICCIÓN

- 'Chien 51', de Cédric Jimenez.

- 'Sermon to the void', de Hilal Baydarov.

- 'L'isola di Andrea', de Antonio Capuano.

- 'Il maestro', de Andrea Di Stefano.

- 'After The Hunt', de Luca Guadagnino.

- 'Hateshinaki Scarlet', de Mamoru Hosoda.

- 'The Last Viking', de Anders Thomas Jensen.

- 'In the Hand of Dante', de Julian Schnabel.

- 'La Valle dei Sorrisi', de Paolo Strippoli.

- 'Dead Man's Wire', de Gus Van Sant.

- 'Orfeo', de Virgilio Villoresi.

NO FICCIÓN

- 'Kabul, Between Prayers', de Aboozar Amini.

- 'Ferdinando Scianna - Il fotografo dell'ombra', de Roberto Andò.

- 'Marc by Sofia', de Sofia Coppola

- 'I diari di Angela - Noi due cineasti. Capitolo Terzo', de Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi.

- 'Ghost Elephants', de Werner Herzog.

- 'My father and Qaddafi', de Jihan K.

- 'The Tale of Sylian', de Tamara Kotevska.

- 'Nuestra Tierra', de Lucrecia Martel.

- 'Remake', de Ross McElwee

- 'Kim Novak's vertigo', de Alexandre Philippe.

- 'Cover-Up', de Laura Poitras y Mark Obenhaus.

- 'Broken English', de Jane Pollard y Iain Forsyth.

- 'Notes of a true criminal', de Alenxander Rodnyansky y Andriy Alferov.

- 'Director's Diary', de Aleksandr Sokurov.

- 'Back Home', de Tsai Ming-liang.

PROYECCIONES ESPECIALES

- 'Nino. 18 Giorni', de Toni D'Angelo.

- 'Piero Pelú. Rumore Dentro', de Francesco Fei.

- 'Newport and the great folk dream', de Robert Gordon.

- 'Francesco de Gregori Nevergreen', de Stefano Pistolini.

SERIES

- 'Portobello', de Marco Bellocchio.

- 'Un Prophète', de Enrico Maria Artale.

- 'Etty', de Hagai Levi.

- 'Il mostro', de Stefano Sollima.

CORTOS

- 'Origin', de Yann Arthus-Bertrand.

- 'Boomerang Atomic', de Rachid Bouchareb.

- 'How to Shoot a Ghost', de Charlie Kaufman.

HORIZONTES

- 'Mother', de Teona Strugar Mitevska.

- 'Komedie Elahi ' de Ali Asgari.

- 'Hiedra' de Ana Cristina Barragán.

- 'Il rapimento di Arabella' de Carolina Cavalli.

- 'Estrany riu' de Jaume Claret Muxart.

- 'Harà watan', de Akio Fujimoto.

- 'Grand ciel' de Akihiro Hata.

- 'Rose of Nevada' de Mark Jenkin.

- 'Late Fame' de Kent Jones.

- 'Dinti de Lapte' de Mihai Mincan.

- 'Pin de Fartie' de Alejo Moguillansky.

- 'Otec' de Tereza Nvotová.

- 'En el camino' de David Pablos.

- 'Songs of forgotten trees' de Anuparna Roy.

- 'Un anno di scuola' de Laura Samani.

- 'The souffleur' de Gastón Solnicki.

- 'Barrio triste' de Stillz.

- 'Human Resource' de Nawapol Thamrongrattanarit.

- 'Funeral casino blues' de Roderick Warich.

VENECIA CLÁSICOS

- 'Matador', de Pedro Almodóvar.

- 'Bashú, Gharibeh Kouchak", de Bahram Beyzai.

- 'Le quai des brumes', de Marcel Carné.

- '3:10 To Yuma', de Delmer Daves.

- 'Aniki-Bóbó', de Manoel de Oliveira.

- 'Roma ore 11', de Giuseppe de Santis.

- 'Lo spettro', de Riccardo Freda.

- 'Mark of the renegade', de Hugo Fregonese.

- 'Kagi', de Kon Ichikawa.

- 'Przypadek', de Krzysztof Kieslowski.

- 'Kaidan', de Masaki Koboyashi.

- 'Lolita', de Stanley Kubrick.

- 'House of strangers', de Joseph L. Mankiewicz.

- 'The delicate delinquent', de Don McGuire.

- 'Il magnifico cornuto', de Antonio Pietrangeli.

- 'Do Bigha Zamin', de Bimal Roy.

- 'Ti ho sposato per allegria', de Luciano Salce.

- "Aiqing wansui', de Tsai Ming-Liang.

DOCUMENTALES

- 'Mata Hari', de Joe Beshenkovsky y James A.Smith.

- 'Elvira notari: oltre il silenzio', de Valerio Ciriaci.

- 'Louis Malle, le révolté', de Claire Duguet.

- 'Memoria de los olvidados', de Javier Espada.

- 'Megadoc', de Mike Figgis.

- 'Boorman And The Devil', de David Kittredge.

- 'Holofiction', de Michal Kosakowski.

- 'Sangre del Toro', de Yves Montmayeur.

- 'The Ozu diaries', de Daniel Raim.

VENECIA SPOTLIGHT

- 'Hijra', de Shahad Ameen.

- 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler.

- 'Made in the EU', Stephan Komandarev.

- 'Motor City', de Potsy Poncioroli.

- 'La hija de la española', de Mariana Rondón y Marité Ugas.

- 'À bras-le-corps', de Marie-Elsa Sgualdo.

- 'Calle Malaga', de Maryam Touzami.

- 'Ammazzare stanca', de Daniele Vicari.

