La flota mexicana que partirá a la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia está lista. Y está encabezada por los directores Guillermo del Toro y Davis Pablos, quienes presentarán “Frankenstein” y “En el camino” en la gran Sección Oficial Internacional y la Horizontes, respectivamente.

A ellos se suma el productor Julio Chavezmontes, ganador en Cannes, quien ahora se sumó al proyecto "Nuestra tierra”, de la argentina Lucrecia Martell, que buscará alzarse con premio en la sección Documental, así como la actriz Simone Bucio (“La región salvaje”) que llegará con “Hiedra”, de la ecuatoriana Ana Cristina Barrragán, a la sección Horizontes.

Hay también una multiproducción nacional donde México está presente: “La hija de la española”, de la venezolana Mariana Rendón.

“Frankenstein”

El tapatío Del Toro regresa a Venecia luego de que en 2017 ganara ahí el León de Oro por “La forma del agua”, que meses después obtendría el Oscar de EU.

Ahora viene con su versión de “Frankenstein”, el clásico literario de Mary Shelley, uno de los personajes favoritos del realizador, que buscará el León de Oro, máximo galardón veneciano.

El filme lleva al guatemalteco Oscar Isaac, estrella de la última saga de Star Wars, en el papel del Dr Victor Frankenstein, acompañado de Mia Goth (“Suspiria, el maligno”) como Elizabeth.

Impulsado por Netflix, el largometraje tiene programado su estreno comercial en noviembre, así que serán pocos los festivales los que la puedan recibir.

En la competencia internacional se encuentra junto con “The wizard of the Kremlin”, de Olivier Assayas; “A house of diynamite”, de Kathryn Bigelow; “Father mother sister brother” de Jim Jarmusch y “La grazia” de Paolo Sorrentino”.

"En el camino"

David Pablos (“El baile de los 41”) presentará una historia de amor entre dos traileros en la sección Horizonte. Tiene como respaldo en la producción, entre otros, a Inna Payán con Animal de Luz; Diego Luna y Gael García Bernal con su sello La Corriente del Golfo.

Se trata de una película que sucede prácticamente en la carretera, deshuesaderos y restaurantes, así como a bordo del vehículo de carga pesada, mostrando lo que viven estos personajes del asfalto en un ambiente masculino.

"En el camino" es una película producida por Inna Payán con Animal de Luz Films; Diego Luna y Gael García Bernal por medio de su sello La Corriente del Golfo, así como las compañías The Maestros Cine, EFD, Terminal y Año Bisiesto.

El director mexicano sabía de la noticia desde hace una semana, pero por políticas del certamen no podía decirle nada a nadie. Así que el elenco, integrado mayoritariamente por actores naturales, se enteró al mismo tiempo que los medios de comunicación.

En la sección se medirá entre otras a “Songs of forgotten tres” de la India; “Un ano di scuola”, de Italia; “The souffleur” de Argentina y “Barrio triste”, de Colombia.

"Nuestra tierra"

Julio Chavezmontes, que ha co producido las cintas ganadoras en Cannes “Triangle of sadness”, “Annette” y “Memories”, ahora llega con “Nuestra tierra” de la argentina Lucrecia Martel que va a la sección Documental.

Es una historia que trata sobre el asesinato del activista indígena Javier Chocobar y el desalojo de su comunidad de sus tierras ancestrales en Argentina.

El integrante de la comunidad Los Chuschugasta fue asesinado el 12 de octubre del 2009, quedando registrado en un video. La defensa de Chocobar era por una cantera de lajas en el paraje conocido como El Chorro.

La película está fuera de concurso en la sección denominada No ficción.

"Hiedra"

Es una coproducción y tercer largometraje de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán (“La piel pulpo”).

La actriz mexicana Simone Bucio, conocida por “La región salvaje” se encuentra historia sobre Azucena, una madre joven que al cumplir 31 años decide buscar al hijo que abandonó cuando quedó embarazada a los 13. Julio tiene ahora 18 años, cursa su último año en el orfanato y ambos parecen tener la misma edad.

Se encuentra en la sección Horizontes, donde también se encuentran “En el camino”, del mexicano David Pablos; “Il rapimento de Arabella”, de Italia; “Stranger river”, de Alemania; “Hara watan” de Japón y “Grand ciel”, de Francia.

"La hija de la española"

Otra coproducción. Es dirigida por la venezolana Mariana Rendón y la peruana Marité Ugás.

Basada en la novela homónima de Karina Sainz, sigue a una mujer que tras la muerte de su madre enfrenta el derrumbe total de su vida en una Caracas marcada por la violencia política y la incertidumbre social, al tiempo que su hogar es ocupado por un grupo paramilitar.

Va a la sección Spotlight, dedicado al cine innovador. Está al lado de producciones como “Ammazzare stanca”, de Italia; “Made in EU”, de Bulgaria y “Calle Málaga”, de Marruecos.

