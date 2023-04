Francisco Zea estrena nueva temporada de "Cam Alert"

Desde siempre los programas policiacos han llamado la atención del televidente, por eso han surgido series legendarias como "Los Intocables" (1959) , pero cuando se une la emoción de resolver un crimen, la investigación y la acción que esto implica con la realidad, surgen programas como "Cam Alert", que muestra hechos policiales captados por cámaras de seguridad y que dejan ver que la ficción es superada por la vida misma.

"La razón es la misma por la cual nos gusta ver películas de superhéroes, porque ganan los buenos, a la gente le gusta ver que agarran al ratero maldito; es la trama de toda la humanidad dentro del entretenimiento, los buenos contra los malos, es un poquito el morbo sobre el crimen y la satisfacción de ver que se hace justicia", dijo Francisco Zea, conductor de esta serie que estrenará hoy su cuarta temporada por A&E.

El periodista explicó que en México la policía tiene fama de corrupta y que tiene malos elementos, eso es algo que no se puede negar ni ocultar, pero un programa como "Cam Alert" muestra que también hay policías que son arriesgados, que sienten un gran compromiso con la ciudadanía, pero sobre todo un gran celo por cumplir con su deber.

Lee también Muere el actor Sergio DeFassio

"Estamos muy mal acostumbrados y además somos muy injustos con los policías de nuestro país, y en este caso con los de América Latina, porque por una deformación profesional y además por querer vender en los noticiarios, todos los casos que ponemos son los más malos o que peor terminan, pero sí hay casos de éxito de la autoridad; esta es una de las cosa más importantes el cambiar la percepción que se tiene de este trabajo".

Incluso, ha servido para que la gente conozca la tecnología que se tiene a la mano para su protección, no sólo las cámaras del C5, también las aplicaciones de seguridad, los botones de pánico, entre otras cosas; y cómo puede usarlas a su favor, cómo el solicitar a las autoridades tener acceso a las cámaras cuando se ha sido víctima de un delito para identificar o reconocer al delincuente.

"También me he dado cuenta de la posibilidad que tiene este tipo de programas de convertirse en un bálsamo, porque ante malas noticias en materia de seguridad y cuando le presentas estos programas y ven casos de éxito, la gente creo se siente mucho mejor, porque ven que no están solos. Ha habido muchos casos, importantes y muy famosos, que nos han conmocionado y se han resuelto a través de las cámaras de un C5".

Pero no sólo es mostrar los actos heróicos de los elementos policiacos, también las acciones de algunos ciudadanos que los convierten en héroes, por ejemplo, cómo un hombre se une a una persecución para detener a un delincuente.

En esta cuarta temporada, que está compuesta por once episodios, también se verán casos de Argentina y Colombia, países de Latinoamérica cuya realidad no se encuentra alejada de la de México, según explicó Francisco Zea, aunque sí hay pequeños detalles que hacen la diferencia.

"Considero que aquí tenemos C5 de un alto nivel de equipamiento tecnológico, muy impresionante, se nota el gasto que se ha hecho; no se si sean más eficientes en la utilización de recursos en esos países, pero también veo a la policía colombiana muy profesional, es una institución que viene de alguna forma apoyando y conservando el órden de mucho tiempo, por eso ha tenido un nivel de avance muy importante; ves cómo han evolucionando esas policías a través del tiempo y de estarlas apoyando".

Zea compartió que a partir de su participación como conductor de este programa, le han llegado desde la primera temporada denuncias en redes sociales sobre lo que está funcionando mal con la policía en ciertas zonas, demandas que él ha hecho llegar a figuras como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, porque un programa como éste les obliga a comprometerse en mejorar.

De igual forma consideró que como periodista Cam Alert le ha abierto las puertas a nuevos proyectos en televisión, pero también le ha permitido salir de una zona conocida y desafiarse a explorar nuevas facetas como comunicador."A veces los periodistas estamos como encasillados, enfocados en nuestros noticiarios, pero con esto te das cuentas que hay muchas cosas de investigación, de responsabilidad social que le puede interesar a la audiencia y que puedes hacer un cambio".

Lee también Tras la muerte de su hijo, Maribel Guardia reaparece en redes al lado de su nieto: "¿Cómo no sonreír con este príncipe?"