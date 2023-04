Tras la muerte de su hijo, Maribel Guardia reaparece en redes al lado de su nieto: "¿Cómo no sonreír con este príncipe?"

Tras la lamentable muerte de su hijo Julián, Maribel Guardia volvió a las redes sociales. En esta ocasión no fue para recordar al joven cantante, sino para demostrar que, a pesar del dolor que la acompañará por siempre, ha encontrado un motivo para seguir adelante, su nieto José Julián.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió un emotivo video en el que aparece junto al pequeño, de 5 años, en una tarde de juegos y por primera vez, después de algunos días, se mostró sonriente y animada.

"¿Cómo no sonreír con este príncipe? Mi luz en este momento, mi amor", escribió junto al clip en el que se le puede ver corriendo detrás del pequeño Julián, mientras éste se divierte en lo que parece ser un parque cercano a su casa.





En una segunda grabación, abuela y nieto dirigen unas palabras a la cámara, incluso el niño suelta un beso para los seguidores de la guapa estrella de televisión: "Estamos saliendo de la escuela, ¿cómo estás?", dice Maribel a Julián, quien responde con un tajante "bien", para después hacer algunas travesuras.

Amigos y seguidores de Guardia no dudaron en expresarle su completa admiración, pues a pesar del triste momento por el que atraviesa, no se ha dejado caer y ha demostrado un gran carácter y fortaleza: "Eres un gran ejemplo de fortaleza querida Maribel", "Me quito el sombrero con usted, está pasando por el dolor más grande y con toda la actitud", "Si algo me hizo feliz éste día es verte sonreír, te amamos", "Qué fuerte eres, porque a pesar de tu dolor sigues sonriendo y tienes ánimos para cuidar y jugar con tu nieto", "Eres una mujer increíble, llena fuerza y valentía", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿De qué murió Julián Figueroa?

El pasado 9 de abril, el mundo del espectáculo se conmocionó al enterarse de la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastián. De acuerdo con los primeros reportes, el joven de apenas 27 años fue encontrado sin signos vitales en una de las habitaciones de su casa, al sur de la CDMX.

Posteriormente se dio a conocer que Figueroa perdió la vida a causa de un infarto fulminante, tan sólo un día después del cumpleaños de su padre.

El cuerpo del cantante y actor fue incinerado y ahora reposa en la casa que compartía con su esposa, Imelda: su hijo, Julián; su padrastro y mánager, Marco Chacón y su famosa madre.

Figueroa estaba despegando en su carrera como artista, recientemente había terminado su participación en la telenovela "Mi camino es amarte" al lado de Gabriel Soto y Susana González, a la par se desarrollaba como cantante de regional mexicano.

El cantante perdió la vida a los 27 años a causa de un paro cardiaco. Foto: Instagram

