Alicia Villareal atraviesa uno de los momentos más mediáticos en que su carrera se ha visto expuesta, luego de que denunciara a su esposo, Cruz Martínez, por violencia familiar. Ahora se dice que, parte de los problemas que comenzaron a surgir en su matrimonio, tuvieron que ver con un presunto romance que la cantante habría vivido con Francisco Cantú, el empresario que también fue vinculado con Dulce (QEPD), mismo que afirma que sí tuvo la intención de tener una relación con "la Güerita consentida".

Ante la pérdida de su padre, don Víctor, y la denuncia que interpuso en contra de su esposo, la cantante de "Ladrón" ha evitado cualquier nueva declaración ante los medios de comunicación, sin embargo, eso no ha impedido que los rumores, acerca de qué desencadenó los problemas con Cruz, sigan surgiendo alrededor.

En los últimos días, su nombre ha sido asociado al de Francisco Cantú, empresario regiomontano, conocido por la prensa por ser el hombre que, aparentemente, sostuvo una relación con Dulce, lo que habría generado problemas irreconciliables entra la cantante y su hija Romina Mircoli.

Y, si bien, Villareal no ha desmentido ni confirmado el trascendido, Cantú ya dio a conocer su versión de los hechos, reconociendo que, a diferencia de lo que sucedió con Dulce y María Conchita Alonso, con las que asegura que sólo sostuvo una buena amistad, se interesó románticamente en Alicia, debido a su gran talento y belleza.

"Alicia es muy guapa, muy inteligente, es una persona que, cuando la conoces a fondo, vale la pena; Alicia es una persona muy decente, yo así la leo, es una persona que vale la pena, si la cortejaba era porque quería ser su novio".

Pese a sus intenciones de entablar un noviazgo con la intérprete de "Ay, papacito", reconoció que nunca se tomaron de la mano ni se dieron su beso, aunque dio aconocer que Alicia sí aceptó sus invitaciones a salir en más de una ocasión.

"No se dio nada, no hubo besos, no hubo abrazos, no hubo tomada de mano, no hubo nada; somos amigos, yo la cortejaba, si invitas a salir a alguien y sale contigo, es una señal que hay un interés, yo no digo que me correspondía, si ella o no me respondía a ese cortejo, eso se lo deben preguntar a ella", señaló Cantú.

Y aunque afirmó que fue poco lo que Alicia le contó acerca de lo que atravesaba con Cruz, recuerda que fue precisa al aclarar que, desde mediados de 2024, ya estaba separada del músico y productor.

"Yo siempre la respeté, cuando ella me dijo que ya no estaba con Cruz Martínez fue en 2024, ya a mediados".

Recordó que, en una ocasión, viajaron a Los Ángeles, California, en el auto de él, el cual constó de un camino de alrededor de seis horas, en que pudo ahondar en la clase de persona que es la cantante.

Y aunque expresó que sigue interesado en Villareal, Cantú indicó que se ha distanciado de ella porque no quiere que su presencia entorpezca el proceso legal que la cantante atraviesa.

"No he hablado con Alicia, no quiero entorpecer el proceso legal en el que están ellos, las intenciones están ahí, pero quiero que resuelva su problema legal, es muy serio, entonces no quiero interferir en lo que está pasado".

