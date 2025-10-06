Era domingo por la noche y el conductor Raúl Velasco, titular del programa más importante del espectáculo, Siempre en Domingo, presentaba a un nuevo grupo de pop:

“Es una época de evolución, hoy hacemos un nuevo lanzamiento, sus nombres son Ivonne, Ilse y Mimí”.

Para Ilse y Mimí, ese 6 de octubre de 1985 no se siente tan lejano. Pero al tomar conciencia, no pueden creer que pasaron ya cuatro décadas.

“Hagan de cuenta que fue ayer, nos acordamos de cada detalle. Estamos muy agradecidas de haber logrado este momento en la vida, que pocos tienen el privilegio de vivir, sobre todo acompañadas de tanto amor del público, eso es lo que más disfrutamos”, dice Mimí a 40 años de distancia del debut de Flans, que con su primer álbum vendió 5 millones de copias.

Irma Angélica Hernández, nombre real de Mimí, recuerda que cuando salieron a cantar “Bazar” eran totalmente ignorantes de lo que se venía, porque lo estaban tomando como una aventura de unos meses; el plan era regresar a la escuela.

Ilse recuerda que firmó para estar en Flans a escondidas de su padre, el publicista Óscar Olivo, porque él no quería que entrara al mundo del entretenimiento, y cuando llegó con el contrato escuchó gritos y regaños.

“Yo veo a esta niñita y digo: ‘qué ganas las tuyas, qué valiente o inconsciente de haberte metido a un grupo así’. Pero me gustaba tanto cantar y bailar que dije: ‘me van a pagar por eso, ¿dónde fue que hice mal?’ Y aquí estamos”.

En su momento Flans rompió con lo establecido porque, aun cuando eran “tres chicas bien”, eran irreverentes y directas al manifestar lo que sentían y pensaban, además de que no temían reírse de sí mismas, actitud que no ha cambiado con el paso del tiempo.

“La vida nos encontró para crear esa magia juntas, por eso el eslogan de estos 40 años es: ‘Somos tal cual’, y eso la gente lo percibe, nosotras somos las mismas arriba y abajo del escenario, no sabemos qué es el miedo al ridículo. Hacemos nuestro trabajo con mucha seriedad pero arriba del escenario jugamos mucho, es lo que permeó desde el minuto uno a Flans”, comenta Mimí.

Ilse explica que enfrentaron la presión de la gente a su alrededor, que les quería imponer una imagen y actitud, pero ellas se negaron rotundamente, porque no querían perder su personalidad ni sentirse falsas.

La tercera integrante del grupo original se separó del trío en 1990, para contraer matrimonio. Foto: Especial

“Nos llegaron a decir que éramos un grupo de plástico, y nosotras preguntábamos qué significaba eso, porque cantábamos en vivo y nos mantuvimos siendo fieles a nosotras. El grupo era libertad total, aunque nunca fuimos tan tremendas, éramos más bien bastante fresas”, explica Ilse.

Si hoy definieran la filosofía de Flans a lo largo de su historia, Mimí dice que todo se resume con su icónico tema “No controles”, porque se enfocaron a dar un mensaje de empoderamiento y aceptación a sus fans en los años 80.

“Nosotras nos quitamos ese disfraz de la seriedad, del deber ser perfecto y nos dedicamos a jugar y decir: ‘nos queremos divertir y no se metan conmigo´; creo que a las niñas les gustó ese discurso porque es lo que sentían en ese momento. Hoy volvemos a tenerlas con nosotras, y también a las nuevas generaciones, viendo que después de los 40 la vida no se acabó”, comenta Mimí.

Sin edad para la diversión

Flans ha pasado por todo: además de haber grabado ocho álbumes de estudio y haber colocado canciones como “No controles” y “Tímido” en las más escuchadas de Billboard, ha enfrentado dos disoluciones, dos reencuentros, una disputa con la se del nombre del grupo, la productora Mildred Villafañe, y la salida definitiva de la otra integrante, Ivonne Guevara.

Con esa historia a cuestas, Ilse y Mimí valoran el tiempo y la oportunidad de divertirse, sin importar la edad, que no necesitan permiso para bailar como locas, ponerse una minifalda o brincar como niña.

“Mimí me decía ‘ya voy de bajada’, y le respondí: ‘irás tú, porque yo sigo de subida, ya volaron mis hijos y es hora de retomar quién era yo antes de todas mis responsabilidades. Eso sucedió cuando nos juntamos con Pandora”, dice Ilse.

El grupo se ha unido a Pandora, que también cumplió 40 años recientemente, en el Inesperado Tour, con el que han recorrido Latinoamérica y EU.

“Fue pedirle a ellas —Pandora— que se atrevieran a encontrar cosas padres. Es tiempo de retomar los sueños, poner tus reglas y decidir cómo quieres llevar tu vida; al fin de cuentas esto sigue siendo el No controles”, comenta Ilse.

Sin mucho tiempo para celebrar porque están de gira, se hicieron espacio para grabar un tema inédito para su público. Se trata “Si mañana es nunca”, que se estrena este jueves 9 de octubre en las plataformas digitales.

“No nos da la vida en este minuto para hacer un concierto, pero claro que habrá uno como nosotras queremos”, dice Mimí.