Igual que hicieron Paulina y Roberto Gómez Fernández para escribir y producir la bioserie de su padre, Roberto Gómez Bolaños, ahora es Arturo Velasco quien ya trabaja para llevar la vida de Raúl Velasco a la pantalla.

Nos enteramos que el productor está buscando a grandes talentos de la música iberoamericana, entre ellos José Luis Rodríguez y Julio Iglesias, quienes recibieron el apoyo del presentador en el legendario programa “Siempre en domingo”.

Lo interesante será ver las todas las facetas de Velasco, desde cómo contribuyó a consolidar las carreras de muchas figuras del espectáculo, hasta cómo cerró las puertas de su programa (y de la industria) a otros como Ricardo González “Cepillín” o las amenazas hacia Pandora. La pregunta es ¿se transmitirá "Siempre en domingo"?.

Jesús Ochoa, orgulloso de su “nepobaby”

Jesús Ochoa está más que fascinado con su hija, Jesusa, por lo que, dice, será un padre sumamente protector; incluso más que la mamá de Lucerito, a quien por años han señalado de sobreprotectora.

“Voy a ser peor que la mamá de Lucerito”, dijo entre bromas el el actor, que actualmente graba la telenovela “Hermanas: Un amor compartido”.

El también exsecretario de la ANDA, además, se compró una gorra con la frase “nepobaby”, aunque reconoce que nada hubiera sido igual de haber tenido un hijo varón, pues lo estarían comparando con él. “Pero es mujer, es actriz, entonces no hay tema. Además ella sí es bonita, no como uno”.

El actor se declaró como un padre sumamente protector. Foto: Archivo, EL UNIVERSAL.

La pasión que une a Sabo Romo y a Pepe Segarra

Si bien pertenecen a mundos muy diferentes, Sabo Romo reconoce que sólo el comentarista deportivo Pepe Segarra podría tener más discos que él.

Romo dice, estando de visita en la cabina de transmisiones en la que el periodista deportivo trabaja, que la música es el único punto de contacto entre su personalidad y la de Segarra, y añade que el concierto que dará este miércoles con “Rock en tu idioma” en el Auditorio Nacional será el último con este concepto.

Sabo Romo, músico mexicano; bajista y productor. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

