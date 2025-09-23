El Gobierno de la Ciudad de México inició la demolición de dos inmuebles privados ubicados en Fray Servando 172 y 174, en el Centro Histórico, que resultaron dañados por los sismos de 1985 y 2017, y que representan un riesgo, lo cual forma parte de un programa para atender edificios que impliquen un peligro estructural.

Arranque del programa para demoler edificios de alto riesgo dañados por sismos en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2025. Edificio dañado en Fray Servando 172 esquina 5 de Febrero. Foto Hugo Salvador /EL UNIVERSAL

Arranque del programa para demoler edificios de alto riesgo dañados por sismos en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2025. Edificio dañado en San Antonio Abad 8. Foto Hugo Salvador /EL UNIVERSAL

El costo de la demolición de ambos edificios, situados en las inmediaciones de Plaza Tlaxcoaque, se estima en 7 millones de pesos y será cubierto por los dueños mediante un crédito fiscal otorgado por el Gobierno capitalino.

Arranque del programa para demoler edificios de alto riesgo dañados por sismos en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2025. Edificio dañado en Fray Servando 172 esquina 5 de Febrero. Foto Hugo Salvador /EL UNIVERSAL

Arranque del programa para demoler edificios de alto riesgo dañados por sismos en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2025. Edificio dañado en San Antonio Abad 8. Foto Hugo Salvador /EL UNIVERSAL

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, Brugada, adelantó que se tienen identificados al menos 10 edificios que entrarán en este programa.

Arranque del programa para demoler edificios de alto riesgo dañados por sismos en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2025. Edificio dañado en Avenida Insurgentes 102 esquina con calle Niza. Foto Hugo Salvador /EL UNIVERSAL

Asimismo, se contemplan otros dos edificios privados, uno localizado en Insurgentes Sur número 102, esquina con Niza, y otro situado en San Antonio Abad número 8.

Con información de Frida Sánchez

