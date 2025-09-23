Más Información
Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades
Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático
El Gobierno de la Ciudad de México inició la demolición de dos inmuebles privados ubicados en Fray Servando 172 y 174, en el Centro Histórico, que resultaron dañados por los sismos de 1985 y 2017, y que representan un riesgo, lo cual forma parte de un programa para atender edificios que impliquen un peligro estructural.
Lee también Demuelen 2 edificios dañados desde el sismo de 1985
El costo de la demolición de ambos edificios, situados en las inmediaciones de Plaza Tlaxcoaque, se estima en 7 millones de pesos y será cubierto por los dueños mediante un crédito fiscal otorgado por el Gobierno capitalino.
Lee también Recuerdan a víctimas de los sismos de 1985 y 2017 en Tlatelolco
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, Brugada, adelantó que se tienen identificados al menos 10 edificios que entrarán en este programa.
Lee también Recuerdan familiares a víctimas del Colegio Rébsamen; faltan sentencias para responsables, aseguran
Asimismo, se contemplan otros dos edificios privados, uno localizado en Insurgentes Sur número 102, esquina con Niza, y otro situado en San Antonio Abad número 8.
Con información de Frida Sánchez
maot