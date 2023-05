En el podcast "En boca cerrada", la conocida como "Mary Boquitas" cuenta que Raúl Velasco, el famoso presentador de "Siempre en domingo" tenía conocimiento de que la joven se había casado con Sergio Andrade con tan sólo 15 años, pues fue él mismo quien se acercó a ella para preguntarle si ella era la adolescente con la que el productor musical se había casado, sin embargo, el conductor no mostró sorpresa al formular esta pregunta, debido a que le explicó que él sabía que a Andrade le gustaban las jovencitas.

Desde hace unas semanas, cuando María Raquenel Portillo lanzó "Boca cerrada", el podcast en donde revela las vejaciones y abusos que vivió a lo largo de más de 10 años, mientras convivió con Sergio Andrade, Glroia Trevi y otras jóvenes que formaron parte del denominado "Clan Trevi-Andrade", el caso ha vuelto a cobrar importancia, debido a que sigue causando interés, pues es ahora una de las personas involucradas que llegó a guardar el más grandes de los silencios ha hablado.

En el episodio cuatro de esta producción, Portillo recuerda el otoño de 1985 como uno de los cuales marcó su vida, pues fue en noviembre de ese año cuando contrajo nupcias con Sergio Andrade, con el conocimiento de su madre y su padre de María Raquenel, sin embargo, su matrimonio se mantuvo en secreto frente a las compañeras con la que la joven tocaba en la agrupación Boquitas pintadas, la que estaba preparando para debutar en la televisión.

Lee también: Lucero es agredida por una de sus fanáticas en pleno concierto: "Estoy que me la desgreño"

Fue en ese lapso que "Boquitas" tuvo que hacer una pausa, debido a que en ese marco se casó con Andrade y, en vez de irse de Luna de miel a Nueva York, como el productor prometió a la madre y padre de la joven, llevó a María Raquenel a vivir a una casa ubicada en la alcaldía Madgalena Contreras, en la que comenzó a vivir con doña Justina, la madre de Sergio, y quien le enseñó, con gran exigencia, los deberes que tenía que aprender para ser "una buena esposa", pues si realizaba las labores domésticas con otro mecanismo, su esposo explotaba y la golpeaba.

Fue entonces que, luego de unas semanas, Andrade trasladó a las otras integrantes de la banda a esta misma casa, pues estaban a días de debutar en "Siempre domingo" y, con las otras jóvenes en esa casa, los golpes y amenazas a Raquenel disminuyeron, lo que la proveyeron de una paz momentánea. Fue así que "Boquitas pintadas" llegó a la televisión y, aunque Mary tuvo miedo de equivocarse y causar la molestia de su marido, a quien ya le temía por sus constantes relaciones violentas, recuerda que todo salió bien.

"El gran día llegó, estábamos todas muy nerviosas, por suerte todo salió bien, a la perfección, como le gustaba al maestro", destacó.

Lee también: Peso Pluma responde a quienes dicen que es la reencarnación de Valentín Elizalde

Sin embargo, Portillo también narró el encuentro que Raúl Velasco, conductor de "Siempre en domingo", propició con ella para preguntarse directamente si es que ella era la joven con la que decía que se había casado, la que la dejó sorprendida, pues se percató que el matrimonio entre un adulto y una adolescente no causaba revuelto en la sociedad y era, más bien, una situación normalizaba.

"Al concluir nuestra presentación, me encontré en el camerino con el prestigioso presentador (Raúl Velasco), muy respetado, el siempre apoyaba el trabajo de Sergio y, por su puesto, no se negó a darnos ´la patadita de la suerte´ en su popular programa", dijo la cantante y recordó las palabras del conductor: "-Ven, te quiero preguntar algo, ¿tú eres la que te casaste con Sergio, verdad?, a lo que ella respondió:

¨-No, no, no ¿cómo crees? Si yo ni novio tengo, mi papá no me da permiso", a lo que Velasco replicó: "-Yo sé que te casaste con él porque lo conozco muy bien".

Y aunque Mary asegura que no culpa al presentador de TV por guardar silencio, sí expresó que al percatarse de que otros adultos normalizaban esa situación creyó que no ganaría nada hablando de lo que estaba viviendo a lado del productor: "El secreto no era tan secreto y eso no cambiaba las cosas", afirmó.

https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/peso-pluma-responde-a-quienes-dicen-que-es-la-reencarnacion-de-valentin-elizalde/

melc