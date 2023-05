No es sorpresa para nadie que Peso Pluma se ha convertido un hito dentro de la industria musical, debido a que su corta edad, se ha colado en los primeros puestos de las listas más importantes de música, siendo uno de los músicos más escuchados, gracias a su estilo innovador pues es uno de los primeros exponentes que apuesta por los corridos tumbados, a través del que muchas personas han sugerido que existe un notable parecido a su forma de interpretar a como lo hacía Valentín Elizalde, por lo que se ha dicho que es su viva reencarnación, ¿qué es lo que el opina?

Si bien, las millones de reproducciones que Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, ha obtenido en YouTube y Spotify, no ocurrieron de la noche a la mañana, desde su aparición en Coachella y en el show de Jimmy Fallon, su nombre se convirtió en tendencia y quienes, todavía no tenían conocimiento de su música, no tuvieron que esperar mucho tiempo para adentrarse en el fenómeno que se ha convertido, tal y como ocurrió con Grupo Firme que, de un instante a otro, obtuvieron fama descomunal.

Así como el intérprete de "Ella baila sola" ha sido aplaudido, las comparaciones no se han hecho espera y, más que comparaciones, son muchas y variadas las versiones que trata de justificar cómo alcanzó tanto reconocimiento en prácticamente nada de tiempo pues, pese a que hasta la fecha, ha lanzado tres álbumes, fue con sus más recientes colaboraciones que se ha dado a conocer mundialmente; una de las más inusuales tiene que ver con el supuesto parecido que existe entre él y la música de "el Gallo de oro", Valentín Elizalde.

Lee también: Lucero es agredida por una de sus fanáticas en pleno concierto: "Estoy que me la desgreño"

En redes sociales, mucho se ha dicho que el joven de 23 años es la reencarnación de Elizalde, debido a que arrastran las palabras de forma tan similar que esta especulación se ha propagado con presteza en las redes sociales, por lo que Nelsie Carillo, mediante su canal de YouTube, le preguntó a Hassan qué opinaba de tales dichos, cuando tuvo la oportunidad de conversas con él en uno de sus arribos al aeropuerto de Los Ángeles, cuando volvía de ofrecer un concierto, que logró sold out, en Ontario, Canada.

"Híjole pues... pues para mí que lo escuché casi toda mi niñez es algo muy padre, pero creo que cada quien su camino, mis respetos para la familia Elizalde, mis respetos para Valentín, que descanse en paz, que siempre fue y va a ser una de mis inspiraciones", destacó.

El músico también reconoció que sus gestos y su forma de cantar es muy parecida al famoso cantante de regional mexicano que, antes de su fallecimiento, se consolidó dentro de la música, con el lanzamiento de canciones como "Veta ya" y "Te quiero así".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





melc