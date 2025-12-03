Más Información

Universidad de Valencia será la Invitada de Honor de la FIluni 2026, anuncia la UNAM

Universidad de Valencia será la Invitada de Honor de la FIluni 2026, anuncia la UNAM

"Los sueños de Patanjali": José Gordon fusiona neurociencia y literatura para expandir la percepción humana

"Los sueños de Patanjali": José Gordon fusiona neurociencia y literatura para expandir la percepción humana

Una carta de amor para Julieta Fierro: el homenaje de sus hijos en la FIL Guadalajara

Una carta de amor para Julieta Fierro: el homenaje de sus hijos en la FIL Guadalajara

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

FIL Guadalajara 2025: Gael García Bernal incursiona en los audiolibros; uno es "La metamorfosis" de Franz Kafka

FIL Guadalajara 2025: Gael García Bernal incursiona en los audiolibros; uno es "La metamorfosis" de Franz Kafka

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Este jueves, "" finalmente llegará a salas de cine mexicanas, dos años después del estreno de su primera parte. Antes de verla, es importante conocer cuál será su clasificación oficial en México.

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC), organismo encargado de las clasificaciones en el país, utiliza un sistema dividido en categorías:

  • AA: Apta para todo público, especialmente para público infantil
  • A: Apta para todo público
  • B: Apta para adolescentes y adultos (a partir de 12 años)
  • B15: Apta para adolescentes mayores de 15 años y adultos
  • C: Contenido para adultos (a partir de 18 años)
  • D: Contenido para adultos, con material extremadamente fuerte o explícito

En esta ocasión, Universal Pictures México presentó la película ante la DGRTC, que clasificó "Five Night’s at Freddy 2" como B, es decir, apta para adolescentes de 12 años en adelante. No se recomienda para menores de esa edad.

Lanzan tráiler oficial de la secuela de Five Nights at Freddy's, estos son los detalles de su estreno. Foto: Captura de pantalla. Universal Studios
Lanzan tráiler oficial de la secuela de Five Nights at Freddy's, estos son los detalles de su estreno. Foto: Captura de pantalla. Universal Studios

Para quienes quieran verla y tengan menos de la edad requerida, deberán ingresar acompañados de un adulto mayor de 18 años, quien tendrá que permanecer con ellos durante la función.

Lee también

¿De qué trata “Five Nights at Freddy's 2”?

Un año después de la pesadilla en el local de “Freddy Fazbear’s Pizza”, la historia inspira la creación del “Fazfest”, un nuevo escenario donde el exguardia de seguridad Mike Schmidt (Josh Hutcherson) y Vanessa (Elizabeth Lail) vuelven a investigar un misterio.

Abby (Piper Rubio), la hermana menor de Mike, se escapa de casa para reencontrarse con los animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Sin embargo, su visita desata el regreso de oscuros secretos relacionados con el origen del local.

En el reparto de la "" desacan actores como:

  • Matthew Lillard
  • MatPat
  • Freddy Carter
  • Skeet Ulrich
  • Benytley Cooper
  • Theodurs Crane
  • Ronald Chavis
  • Teo Brines
  • David Andrew Calvillo

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

[Publicidad]