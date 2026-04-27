Material inédito del caso de Héctor Parra fue sacado a la luz, colocando, de nueva cuenta, al actor en medio de la polémica.

El canal de YouTube, “Expediente Héctor Parra”, filtró un video con fragmentos del juicio que el histrión enfrentó entre octubre de 2022 y mayo de 2023, por las acusaciones de abuso sexual y corrupción de menores.

En uno de los momentos expuestos en el material, se reveló la existencia de una mini laptop, propiedad de Alexa Hoffman, en la que fueron encontradas fotografías explícitas de Parra.

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En su testimonio, Hoffman detalla que fue ella quien hizo el descubrimiento y, posteriormente, por consejo de sus abogados entregó el material a las autoridades.

“Yo tenía una mini laptop y se la dejaba (a mi papá). Cuando tenía 13 años se me ocurrió ver qué tenía guardado y al abrirla, y empezar a revisar los archivos, encontré fotos del pene de mi papá. No sé por qué dejó eso en mi computadora”, dijo.

Tras las palabras de la joven, su madre, Ginny Hoffman, tomó el micrófono para validar el testimonio de su hija, y es que no solo le hablo del material, sino que se lo mostró.

“Vienen unas fotos del señor Héctor, desnudo de pecho a pies. En ese momento le dije: 'tenemos que hacer algo con esto'”.

Otros dos fragmentos (correspondientes a las audiencias de noviembre y diciembre del 2022) presentan las declaraciones de dos agentes de la Policía de Investigación. Los oficiales detallaron que, en total, se trataban de cinco fotografías almacenadas en el escritorio del equipo, bajo el nombre “Cumple y más de Ale Parra XD”.

En los últimos segundos, se puede escuchar la valoración del juez, quien determinó que, pese a que las imágenes se encontraban en el dispositivo de una menor y las aseveraciones de la parte acusada, no contaba con los elementos necesarios para asegurar que fueron mostradas con dolo a la joven.

Además de la evidencia, lo que llamó la atención de los usuarios es que el video fue compartido en las redes sociales de Sergio Mayer, para cuestionar las versiones que ponen en tela de juicio lo dicho por Alexa.

“Finalmente comienzan a salir imágenes del juicio de Alexa Hoffman vs Héctor Parra. Y aún así existen comunicadores mezquinos que siguen dudando del testimonio de la víctima", escribió en su cuenta de X.

Finalmente comienzan a salir imágenes del Juicio de Alexa Hoffman Vs Héctor Parra. Y aún así existen comunicadores mezquinos que siguen dudando del testimonio de la víctima.https://t.co/AXVb0zp7DM — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) April 27, 2026





¿En qué va el caso de Héctor Parra?

Actualmente, Héctor Parra cumple una condena de 12 años y seis meses de prisión en el Reclusorio Oriente.

El actor fue detenido el 15 junio de 2021, tras una denuncia en su contra. Días más tarde fue vinculado a proceso y su juicio se extendió hasta mayo del 2023, cuando recibió una primera condena de 10 años y seis meses por corrupción de menores.

Para octubre de ese mismo año, Parra se enfrentó a su primer proceso de apelación; sin embargo, y aunque ha sostenido su inocencia, en marzo del 2024 recibió un aumento a su sentencia, quedando en más de 13 años de prisión.

La defensa volvió a interponer un nuevo recurso legal, con el que se redujo, finalmente a 12 años y seis meses.

En los últimos meses se dijo que una inconsistencia legal podría devolverle la libertad al actor, aunque esto no ha sido confirmado.

Lo último que se supo es que los abogados interpusieron un amparo en el que se destacaba que la parte acusadora presentó las pruebas fuera del tiempo establecido por la ley.

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