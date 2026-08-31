Durante años, el Auditorio Nacional fue una especie de segunda casa para Fey. Ahí protagonizó algunos de los conciertos más importantes de su carrera, acumuló llenos y convirtió sus presentaciones en parte del fenómeno pop que encabezó desde la década de los 90.

Este domingo, la cantante regresó al recinto con “Forever 17”, un espectáculo construido alrededor de esa historia, pero también de la mujer que es ahora. Entre coreografías, invitados y canciones que han acompañado a varias generaciones, hubo espacio para recordar a quienes ya no pudieron acompañarla físicamente, entre ellos su abuela, fallecida hace apenas unos meses.

“Yo he recibido regalos en esta vida, como tener hace otro concierto atrás por aquí a mi abuelita linda, que ahora la tengo aquí, a mi mami, que ahora la tengo aquí, en mis venas”, expresó Fey antes de uno de los momentos más íntimos de la noche.

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La cantante aseguró que la ausencia no necesariamente tiene que vivirse desde la tristeza, pues considera que el vínculo con las personas que ama permanece incluso después de la muerte.

“El amor no se acaba jamás. Uno se los queda por dentro, los tiene en las venas, te hacen seguir adelante, te hacen caminar, te hacen seguir soñando”, dijo.

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Fey incluyó en ese recuerdo a su madre, su abuela y sus abuelos, a quienes llamó sus “angelitos”, antes de invitar al público a pensar también en aquellas personas que extrañan.

“Yo los pienso seguir abrazando en mi corazón toda la vida”, agregó.

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El viaje hacia el pasado había comenzado mucho antes. Imágenes de los años 90 aparecieron en las pantallas y anunció el arranque de una noche que apeló constantemente a la memoria de quienes crecieron escuchando a Fey.

“Media naranja” fue la encargada de abrir el concierto. Con un jumpsuit y acompañada por sus bailarines, la cantante continuó con “La noche se mueve” antes de dar oficialmente la bienvenida a “Forever 17”.

“Mira nada más qué fácil es, estando con ustedes, sentir puro love”, dijo a su público.

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La premisa del espectáculo estaba clara: por unas horas no importaba cuánto tiempo hubiera pasado desde aquellos años en los que sus canciones sonaban en la radio y sus coreografías eran replicadas frente al televisor.

“¿Están listos para seguir teniendo 17? O tal vez 16, 15 u 11”, bromeó más adelante.

“Me enamoro de ti”, “Ni tú ni nadie” y “Gatos en el balcón” completaron el primer recorrido antes de que el escenario cambiara de época.

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Erick Rubín y Flans se suman a la fiesta de Fey

Para el segundo bloque, denominado “The Happy Era”, Fey apareció con una estética inspirada en los años 80: body rosa, leggings, calentadores de colores y un cinturón ancho sobre la cadera.

Pero las canciones no fueron las únicas encargadas de activar la nostalgia. Erik Rubín apareció para interpretar junto a ella “No sé si es amor”. Al despedirlo, Fey le agradeció “por ser un momento mágico” en su vida.

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Después llegaron “Bailando por ti”, “No me puedes dejar así”, “Él”, “Maquillaje”, “Bajo el arcoíris” y “Fiebre de sábado”.

En “Bajo el arcoíris”, la cantante habló sobre la necesidad de que existan “más colores”, comentario que provocó la celebración de integrantes de la comunidad LGBT+ presentes entre el público, mientras que durante “Fiebre de sábado” decenas de abanicos de colores aparecieron entre las butacas.

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El siguiente encuentro generacional ocurrió con Flans y “No controles”.

“Preciosa de mujer, rompe récord del Auditorio Nacional. Todo el respeto y siempre las bendiciones para ti”, le dijeron desde el escenario.

Fey devolvió el reconocimiento recordando la influencia que el grupo tuvo en ella desde pequeña.

“Gracias por la inspiración que han dado en todos nosotros y en todos los artistas que seguimos aquí también su rumbo. Me inspiraron mucho desde pequeñita y por eso creo que estoy aquí también”, respondió.

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Fey supera problemas técnicos durante su concierto

Después de la fiesta llegó uno de los segmentos más íntimos. Una voz en off presentó a la música como “el lenguaje del corazón” y Fey explicó cómo una canción puede llevar a lugares, personas y recuerdos que parecían guardados. Entonces comenzó “Mujer contra mujer”.

La presentación, sin embargo, estuvo marcada por problemas técnicos. Fey intentó continuar mientras pedía al público cantar algunas partes; se retiró el monitor del oído y después tuvo que ajustar parte del equipo que llevaba en la espalda. En varias ocasiones volteó hacia detrás del escenario e incluso terminó sentándose para tratar de solucionar la falla, pero en lugar de ocultarlo, terminó incorporando el accidente a la noche.

“Qué lindo cantar con ustedes esto”, dijo después.

Los inconvenientes continuaron por momentos y, entre risas, reconoció: “Es la primera vez que se nos caen las cosas”. Incluso se permitió bromear sobre su propio repertorio.

“Ya sé qué sigue, porque si no a mí se me olvidan todas las canciones. Bueno, las compongo y las descompongo”.

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“Forever 17” también permitió que la cantante abandonara momentáneamente su propio catálogo y explicó que se había dado el regalo de interpretar canciones de artistas que han significado algo para ella.

“Esta noche me di el regalo también, porque esto para mí es la fiesta más grande de mi vida, es una celebración hermosa”, explicó.

Así llegaron temas como “Tardes negras”, popularizado por Tiziano Ferro; “Me cuesta tanto olvidarte”, de Mecano, y “Malherido”, de Mónica Naranjo.

Después de un opening con láser, Fey apareció con un body azul metálico, medias y botas largas para enlazar “Popocatépetl”, “Cielo líquido”, “Sé lo que vendrá”, “Lentamente” y “The Perfect Song”.

Para entonces, los problemas técnicos también se habían convertido en motivo de broma.

“Tienen tanta energía que se están descomponiendo las cosas”, bromeó.

“Barco a Venus”, “Díselo con flores” y “Muévelo” llevaron al público nuevamente de pie. Esta última funcionó como un falso final antes de que Fey regresara para dos canciones ya convertidas en un himno en cualquier recorrido por su historia: “Azúcar amargo” y “Latido del amor”.

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