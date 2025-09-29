En 30 años de carrera, Fey ha sido inquieta, ha tratado de innovar, transformarse y adaptarse a las exigencias de la industria musical y de sus fans, pero admite que seguir el ritmo de las redes sociales ha sido intenso.

“Ojalá que lo de las redes no fueran tan cansado, ni tan necesario porque a mí me gustan las cosas un poco más lentas, disfrutarlas más, saborear los momentos como artista donde te pones a componer con alguien, pero las redes nos aceleraron totalmente.

“Ahorita hay un nivel de exigencia y de rapidez que es bien difícil seguir emocionándote, pero me siento una guerrera en la vida y, si eso es el reto que hay, se hace así”.

La intérprete, que ha vendido 20 millones de discos, reconoce las dificultades actuales de lanzar una canción.

“Requiere de muchísimo esfuerzo para dos segundos que dura allá afuera, eso es lo que a mí no me gusta de hoy, que la conexión de una canción es mucho más difícil y pasajera”, dice a EL UNIVERSAL.

Con fans de varias generaciones que la han acompañado, comenta que busca ese equilibrio entre la modernidad y la nostalgia.

“Por una parte preferiría que todo fuera más pausado, con más relajación y por otro lado también soy una persona con mucha energía, muy acelerada, me encanta la creatividad y no paro de pensar cosas, entonces también las redes te dan eso, el poder de no frenar, llegar a más público, a más en el momento”, afirma en entrevista.

Para Fey, no hay secreto para seguir vigente, simplemente, reitera, busca refrescar canciones clásicas de su repertorio como “Media naranja”, “Azúcar amargo” y “Me enamoro de ti”.

“Puede ser esa adaptabilidad o flexibilidad y compartir desde el corazón, creo que la música es lo que nos acompaña y nos ayuda a limpiar esas emociones tóxicas que pueden existir. Sigo vigente porque hago las cosas desde la emoción, porque las quiero hacer, no porque las tengo que hacer y porque me gusta conectar con los seres humanos auténticamente, y no nada más por los números”.

Fiesta en el Auditorio

La cantante se reunirá con sus fans este jueves 2 de octubre en el Auditorio Nacional para celebrar sus 30 años de carrera, con algunas sorpresas, sí, adelanta, pero también reafirmando el dicho de “si algo funciona bien, no le muevas”.

“Para alguien como yo es más difícil seguir haciendo cosas que ya conoces; me encanta innovar y transformarme, sin embargo, ese es mi reto, enamorarme otra vez de cada canción y poderlas cantar. No todos los días tenemos 30 años de carrera”.

Fey reconoce que sigue aprendiendo hoy más que nunca, y se mantiene jovial gracias a la música y a su hija adolescente.

“Tener una criatura es una inspiración; quieres ser la mejor versión de ti para enseñarle como un espejo. Pero al mismo tiempo ella me enseña a mí. Es muy inspirador tener una hija tan increíble como la mía”.