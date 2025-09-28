Fey aprovechó la conferencia donde anunció su concierto en el Auditorio Nacional el 2 de octubre, como parte del “Fey Hits Tour”, para responder a quienes la criticaron por publicar una foto con Yalitza Aparicio.

Con tono casi de regaño, soltó: “Me daría mucha tristeza por esas personas que en vez de sentir el orgullo y la felicidad de ver que a otro humano y más que es de nuestro mismo país le vaya bien… en vez de alzar estás bajando y te estás bajando a ti cuando no sabes reconocer los éxitos de los demás”. Luego remató con filosofía pop: “Podríamos ser mucho más exitosos todos como mexicanos aplaudiéndonos lo que hacemos bien y apoyándonos cuando no nos salen también las cosas”. La cantante dejó claro que el odio irracional de las personas en internet debe ser erradicado.

Nashla le dice “bye” a los 2000’s: “No quiero vivir de la nostalgia”

El proyecto “2000’s X Siempre” le dio a Nashla la oportunidad de volver a cantar frente a miles, junto a Violeta Isfel, Imanol Landeta y Yurem. Pero la ex “Divina” de “Atrévete a soñar” ya puso fecha de caducidad: la de ayer fue última vez en el escenario con esta gira, porque el show se renueva y ella volverá a la actuación y la conducción. La confesión fue honesta: “No quiero vivir de la nostalgia, quiero seguir adelante con nuevos proyectos”. En otras palabras, mientras muchos siguen exprimiendo hits de hace dos décadas, ella prefiere cambiar de canal antes de quedar atrapada en loop de “soñar, soñar, soñar”.

Usuarios de la plataforma X criticaron a la actriz por cantar el himno americano siendo mexicana. Foto: Instagram. @nashla22

Albertano: del “Desastre en familia” al desastre en la oreja

Ariel Miramontes presentó su película “Desastre en familia”, pero lo que llamó la atención fue que durante la conferencia no parecía escuchar bien a la prensa. Al bajar del escenario, lo aceptó con naturalidad: “A mí háblame fuerte, por favor, es que no escucho bien”. Tiene 55 años, desconoce si es algo permanente y, por ahora, se niega a usar aparatos auditivos. Lo curioso es que, sin proponérselo, terminó dando más nota por otro tema: su verdadero “desastre en familia” no estaba en la trama, sino en la oreja.

"Desastre en familia", película mexicana dirigida por Manuel Caramés, y protagonizada por Itatí Cantoral y Ariel Miramontes. Foto: César González / EL UNIVERSAL

