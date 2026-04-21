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Treinta y cinco años después de su estreno, "Thelma y Louise" recibirá el homenaje del Festival de Cannes, que les ha convertido en protagonistas del cartel oficial de su 79 edición, anunció este martes la organización.

Las dos protagonistas, "combatientes habituales que dieron un golpe en la mesa e hicieron saltar por los aires algunos estereotipos cinematográficos y políticos", son las estrellas del cartel, en un guiño a la película de Ridley Scott que se estrenó el 20 de mayo de 1991 en el certamen de la Costa Azul francesa.

Ambas "encarnaron la libertad absoluta y la amistad inquebrantable" y "mostraron la vía de la emancipación cuando se convierte en vital", destacó la organización en un comunicado.

"Recordarlas ahora supone celebrar el camino recorrido sin ignorar lo que resta por hacer", agrega el festival, cuya próxima edición tendrá lugar entre el 12 y el 23 de mayo.

"Thelma y Louise" (1991) es una película de culto dirigida por Ridley Scott sobre dos amigas, una ama de casa reprimida y una camarera independiente, que emprenden un viaje de fin de semana para escapar de sus rutinarias y asfixiantes vidas.
"Thelma y Louise" (1991) es una película de culto dirigida por Ridley Scott sobre dos amigas, una ama de casa reprimida y una camarera independiente, que emprenden un viaje de fin de semana para escapar de sus rutinarias y asfixiantes vidas.

El cartel muestra a una Louise que desafía al espectador con la mirada, con un revólver en la espalda, mientras Thelma mira al horizonte tras unas gafas de sol, ambas sentadas en un Ford Thunderbird de 1966 descapotable, en el que recorrieron las carreteras en una fuga "para inventar su propio futuro", señala.

El Festival recuerda que en 1991 afrontó "temáticas vanguardistas que todavía se mantienen en la actualidad".

Scott aterrizó en Cannes por vez primera en 1977 con su primera película, 'The Duellists', que se alzó con el premio del jurado a la mejor ópera prima, y en 1991 con su séptimo largometraje, este 'road movie' que invierte los papeles y da el protagonismo a dos mujeres.

rad

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