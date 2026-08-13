Antes de que Fede Vigevani revelara a los habitantes de "La casa de los famosos", que su salida siempre estuvo contemplada por ser el habitante infiltrado, tuvo un pequeño coqueteo con la actriz Gema Garoa, el cual terminó con un apasionado beso y el mensaje de ella diciéndole que se veían afuera, pero aún así, el influencer aseguró que sólo hay amistad.

"Gema es muy linda, me cae muy bien, pero la veo más como una amiga, con Brianda Deyanara también me hicieron mucho 'chipeo' pero la verdad es una amiga; la razón es que actualmente yo no busco una relación ni nada, pero aún así lo sucedido estuvo lindo", comentó Fede Vigevani.

El influencer platicó sobre esto con El Universal, después de que el pasado martes anunciara su salida del reality de Televisa Univisión, debido a que él entró no como participante, sino como el infiltrado de la producción, quien tenía como tarea el provocar ciertas situaciones de tensión dentro de la casa, tarea que tuvo que hacer en secreto hasta el día de ayer.

"Nadie se lo esperaba, fue algo muy loco pero me dio un poco de 'cosa' el no poder contarles, porque sentí como de traición, aunque no lo fue, el hecho de todo el tiempo de estar conviviendo juntos y no contarles nada que en dos semanas salía".

Fede explicó que a pesar de que sabía que su estancia en LCDLF era por poco tiempo, y que su labor era ser el infiltrado, no pudo evitar la tristeza de dejar a sus compañeros.

"La verdad que todo fue increíble, la pasé muy bien, ya los extraño porque les agarré mucho cariño".

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Debido a los antecedentes de las ediciones anteriores de LCDLF, donde hubo mucha polémica, divisiones, peleas de cuartos y hasta algunos temas de discriminación y violencia psicológica, el generador de contenido señaló que al aceptar la propuesta de entrar al reality, iba ya mentalizado en encontrar un escenario bastante ríspido.

Los creadores de contenido Karina Torres y Fede Vigevani. Foto: Captura.

"Cuando me propusieron entrar yo pensé que iba a ser muy diferente, y la verdad me sorprendió para bien, siento que son todos muy buenas personas, son tranquilos aunque uno que otro tiene su personalidad, que es lo que obviamente a la gente le gusta, pero todos me trataron muy bien y creo que hay una buena energía".

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Pero Fede comentó que no hay que cantar victoria, porque tan sólo han transcurrido dos semanas y es con el paso de los días que los roces se comenzarán a dar, según su percepción de las cosas, sobre todo porque hay gente con carácter muy fuerte, por lo que él no se fue libre de haber tenido un encontronazo.

"Tuve medio algo con Moisés Peñaloza en su momento, pero después lo hablamos y todo bien; pero con todos me llevé bien y no tuve tema con nadie; eso sí, tuve mayor conexión con Aldo Rendón, Masad Al-Tamimi y Luis Chaparro", aseguró Fede.

Cada uno de los mencionados, según explicó Vigevani, le ha dado su toque a la casa con sus ocurrencias, algo que los hace sobresalir de entre todos, por ejemplo, Aldo es muy divertido y hace reír a todo el mundo, o Masad, que al principio no le pareció tan cercano, pero hoy sabe que es una buena persona y tiene uno sentimientos muy nobles.

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Ahora con la nueva dinámica que implementaron, de mandar a las dos primeras expulsadas (Mariana Ochoa y Ximena Herrera) a un espacio que llamaron El Exilio, donde esperaron el reingreso de una de ellas por el voto del público; Fede no descarta que pueda volver al reality, por lo cual se dijo dispuesto si es que esto se da.

Pero mientras esto suceda o no, Fede agradeció la experiencia donde dijo, aprendió a dejar salir un poco más su personalidad, porque aunque se vea que es alguien muy aventado y sin pena alguna, la realidad es que es una persona bastante introvertida; pero sobre todo agradeció el haberse tomado un descanso del teléfono celular, ya que debido a su trabajo como generador de contenido, se ve forzado a usarlo todo el día.

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