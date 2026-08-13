Para Ximena Herrera el proyecto laboral que más sensaciones le ha provocado en 22 años de carrera ha sido La Casa de los Famosos México, pues afirma que la enfrentó a dejar los guiones de lado para mostrarse tal como es.

Con su estancia también descubrió una fortaleza que no sabía que tenía.

“Yo decía: ‘soy actriz, pero no voy a usar ningún personaje. Quiero de verdad que lo que me afecte me tenga que afectar”, comenta.

Después de permanecer en El Exilio, la actriz quedó fuera de la competencia; el público eligió entre ella y Mariana Ochoa para regresar a la casa más famosa.

Sin sabor a derrota

Lejos de tomar su salida como una derrota, Ximena asegura que sale sabiéndose resiliente y dispuesta a disfrutar de esas cosas que durante el encierro, primero, y luego, en El Exilio, hablando con Mariana (Ochoa) se convirtieron en grandes deseos.

“Ayer en ‘El Exilio’ hablábamos de los postres que se antojaban, que si la comida china y cosas que de verdad uno no aprecia. Estando encerrados se exacerban impresionante los deseos que tienes de las cosas que no tienes”, cuenta.

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Ahora se dará un momento para estar sola y procesar todo lo que vivió, lo hará con las personas que más quiere, entre ellas su mejor amiga.

“Ya la pude abrazar, la voy a tener pegada todo el día, no le voy a dejar de dar lata. Le dejé un mensajito rápido a mi mamá, a mis hermanos y a mis amigos, de volada. porque pues no he tenido honestamente ni cinco minutos para estar todavía sola y tranquila”, comenta Herrera.

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