“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo.”Con estas emotivas palabras, la cantante Mariana Ávila despidió a su novio, Fede Dorcaz, a través de su cuenta de X. Dorcaz, colaborador del programa "Hoy", fue asesinado mientras viajaba en una camioneta blanca sobre el Anillo Periférico, en la Ciudad de México, la noche del 9 de octubre.

Aunque la despedida fue devastadora para Ávila, durante el año que compartieron como pareja vivieron momentos profundamente felices.

La actriz y el fallecido artista, quienes estaban confirmados para participar en la nueva temporada de "Las estrellas bailan en Hoy", se conocieron en una posada organizada por el influencer Fede Vigevani.“Vi a un chico alto, espectacular, pero yo, equis, ni me iba a acercar, ni saludar, ni nada”, relató Ávila en una entrevista con La Caminera de Exa FM.

Pero el destino parecía tener otros planes. Aunque en esa primera fiesta no ocurrió nada entre ellos, volvieron a coincidir en un festival de música en CDMX. Mariana lo vio tres veces en distintos momentos del evento, pero Fede, según contaría después, apenas la notó: estaba teniendo un mal día.

“Justo la vi un momento, y ella llevaba un sombrero cowboy plateado”, recordó él.

Durante el segundo día del festival, Mariana intentó averiguar su nombre, pero Fede no asistió.“Volví a casa con el corazón roto”, confesó la cantante. Sin embargo, no se dio por vencida: logró encontrar su cuenta de Instagram y decidió seguirlo.

Al notar que una figura pública con cinco millones de seguidores lo había seguido, Fede se sorprendió y entró a ver su perfil. Accidentalmente, le marcó por llamada, y ese fue el inicio de su conversación. Desde ahí, comenzaron a intercambiar mensajes.

En algún punto, Fede le propuso salir. Aunque Mariana rechazó la invitación varias veces, eventualmente aceptó.“Tuvimos una primera conexión muy linda”, dijo él. Su primera cita fue en Masaryk, donde pasaron cuatro horas hablando y riendo sin parar.

Mariana admitió que no solía salir en citas, por lo que sus amigas estaban pendientes de ella durante el encuentro.“Me escribieron para saber si la estaba pasando bien y yo les mandé una foto, agarrada de su mano, y les puse: ‘Ya estoy enamorada’.”

Además de su relación sentimental, ambos lograron equilibrar sus vidas profesionales. Tenían proyectos individuales, pero también colaboraron musicalmente en el tema "Moka". Su romance, que también compartían con su audiencia a través de redes sociales, fue bien recibido por sus seguidores.

Fede Dorcaz buscaba abrirse camino en la música, después de haber triunfado en las pasarelas internacionales. Aunque dejar su país y a sus padres, siendo hijo único, fue una decisión difícil, apostó por México con la certeza de que aquí encontraría oportunidades para crecer.