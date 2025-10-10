11 meses después de que iniciara un pleito legal entre Ramón Luis Ayala, nombre real de Daddy Yankee, y su expareja Mireddys González, por las empresas El Cartel Records y Los Cangris, finalmente lograron llegar a un acuerdo definitivo que pone fin al litigio sobre el uso de las marcas asociadas al artista.

La noticia se confirmó mediante una moción conjunta presentada ante el Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan, Puerto Rico, el 9 de octubre, frente a la jueza María Antongiorgi Jordán.

En el documento, obtenido por El Nuevo Día, se detalla que “las partes han llegado a un acuerdo total y definitivo sobre todas las reclamaciones presentadas en esta acción”, lo que significa que Daddy Yankee podrá seguir usando su nombre artístico comercialmente y todas las marcas asociadas.

Según el acuerdo, González “acuerda, se compromete y se obliga a que, en el futuro, ya sea directa o indirectamente, no tomará ninguna medida destinada a limitar, afectar o impedir que Ramón Ayala Rodríguez utilice las marcas comerciales Daddy Yankee o DY”. Todas las marcas relacionadas con el artista están incluidas en el convenio.

Esta semana, el intérprete de “Gasolina” había presentado una nueva demanda, alegando que Mireddys buscaba impedir que utilizara ciertas marcas y solicitando que se emitiera una orden para prohibir dicha acción. La jueza otorgó un plazo de 48 horas a la parte demandada para responder al reclamo.

El licenciado Roberto Sueiro, miembro del equipo legal de González, explicó que el acuerdo “deja terminadas las controversias que quedaban pendientes, al menos, en el Tribunal Federal”, y señaló que Daddy Yankee ha estado usando su marca libremente, sin intervención de nadie.

El conflicto surgió porque se intentó registrar la marca a nivel federal únicamente a nombre de una de las partes, antes de que se disolviera el vínculo matrimonial que duró 30 años.

Por su parte, Daddy Yankee se comprometió a no “menospreciar, diluir o afectar negativamente la marca Mireddys”, ni a registrar o intentar registrar marcas que puedan considerarse sustancialmente similares o que generen confusión con dicha marca.

Se avecina otro pleito

Aunque este acuerdo pone fin a la disputa federal, Daddy Yankee y González Castellanos todavía tienen pendientes asuntos a nivel estatal, como la división de bienes y otros casos relacionados con las corporaciones.

Marcas cubiertas por el acuerdo

Además de Daddy Yankee y DY, el convenio incluye:El Cartel, Los Cangris, Big Boss, The Big Boss, Sikiri, Dura, El Cangri, Legendaddy, Barrio Fino, El Cartel The Big Boss y El Cartel Records.