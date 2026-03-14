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se tomó un respiro y se mostró al natural y en bikini luego de que hace una semana tuviera una convivencia con estudiantes de Harvard, la Miss Universo 2026 se dio un descanso alejada del glamour que le exige el concurso de belleza, donde se coronó como ganadora en medio de los cuestionamientos que rodearon su victoria.

Bosch Fernández, originaria de Teapa, Tabasco, es la cuarta mexicana en coronarse como Miss Universo 2025, siguiendo , Ximena Navarrete y Andrea Meza. Con 25 años, Bosch es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, con estudios adicionales en Milán y Estados Unidos.

Además de su faceta en las pasarelas, se define como poeta, fotógrafa y pintora, destacando por su resiliencia al haber superado desafíos personales como la dislexia, el TDAH y el acoso escolar durante su infancia.

Su camino hacia la corona comenzó en 2018, cuando fue elegida como Flor Tabasco, un título de gran tradición en su estado natal que impulsó su carrera en el modelaje y el activismo social. En septiembre de 2025, ganó el certamen nacional Miss Universe México.

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Su preparación fue exhaustiva y estuvo marcada por una visión creativa y profesional, utilizando sus redes sociales para compartir su proceso de transformación y su compromiso con causas de derechos humanos.

El certamen internacional, celebrado en Bangkok, Tailandia, en noviembre de 2025, no estuvo exento de retos; Bosch enfrentó tensiones públicas con directivos del evento y controversias en el jurado. Sin embargo, su temple y autenticidad la llevaron a vencer a las representantes de Tailandia y Venezuela en la gala final.

Tras su victoria, ha continuado defendiendo su título con firmeza, el fin de semana pasado lo volvió a hacer frente a una estudiante la cuestionó sobre si merecía o no la corona.

Boch respondió que no la regresaría porque la ganó con su esfuerzo; entre las reflexiones que hizo ese día, estuvo una en la que mencionó la importancia de ser uno mismo, que ser Miss Universo no es solo glamour, sino hacer cosas por las personas.

"Siempre es bueno regresar a los lugares donde todo es más simple y el alma respira en paz", escribió y acompañó su mensaje con fotografías al natural, sin maquillaje y portando un bikini azul; en algunas de las instantáneas posa con su hermana.

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