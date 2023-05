Fans, desencantados con Eduin Caz y Grupo Firme: por conciertos cancelados, "vanidad" y supuesta agresión

Eduin Caz y Grupo Firme presumen de éxito y fama, los cuales los han acompañado en los últimos tiempos, sobre todo desde que llenaron el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto masivo, sin embargo, varios cibernautas que escriben en las redes del vocalista y de la banda no opinan lo mismo, y aseguran que ni Eduin ni la agrupación son lo que antes eran, además, reclaman por conciertos cancelados y por un episodio violento que habría ocurrido en su reciente visita a la capital.

Varios han sido los conciertos que Grupo Firme ha tenido que cancelar, por ejemplo, el que ofrecerían el 10 de junio en Morelia y el 24 de junio en Veracruz, supuestamente por la poca venta de boletos, aunque Eduin aseguró en entrevista con Laura G que esto no es verdad, pero admitió que se han cancelado varios shows porque la producción no está completa para esas fechas y porque quiere estar en el nacimiento de su tercer hijo con su exesposa Daisy Anahy.

“Quiero aprovechar para pedirles una disculpa a la gente de Morelia, Cancún, Veracruz, por esa cancelación de los conciertos, pero es que no me gusta andar batallando, y si no está la producción no quiero ir a la mitad, entonce no hagan chismes de que no se vendieron los boletos, nada de eso, ustedes no saben de eso, no significa que no haya vendido los boletos, miren, la grita de Grupo Firme es de las más vendidas del mundo; otra cosa, sé que van a entender, ese día nace mi hijo, yo tengo ganas de ver nacer a mi hijo discúlpenme, los amo”, expresó.

Fans, ¿decepcionados de Grupo Firme?

Aunque son varios los fanáticos que siguen llenando estadios y plazas para ver y escuchar a Grupo Firme, cada vez es más común encontrar críticas y reclamos en las publicaciones de su vocalista Eduin Caz, o de la banda.

"Ya perdió popularidad que bueno por altanero. Piensan que la fama es eterna". "Tu imagen ya no brilla como cuando estabas con tu linda familia". "Vato, te robaron la alegría. Que el éxito no esté por encima de las cosas importantes". "Disfruta porque vas para abajo rey". "Ya te perdimos carnal, no queda nada de lo que eras antes", se lee entre los comentarios de una serie de fotos en las que Caz posa con su avión privado.

Los reproches por los conciertos cancelados no se han hecho esperar:

"Por lo pronto no salgas pa' las ciudades que no se vendieron los tickets pa tu show". "Que mala onda que no han sido buenos para lanzar algún comunicado o algo para la cancelación de su concierto en la página de boletos no responden quien se hará responsable de la devolución del dinero". "En vez de subir fotos, da una explicación del por qué tus cancelaciones", se lee.

La pareja fue captada en una fiesta familiar a la que llegaron juntos Foto: Instagram

Aunado a lo anterior, sitios de espectáculos y una revista de circulación nacional, reportan que en la reciente visita de Grupo Firme, el equipo de seguridad se portó violento con un fan que trató de acercarse a la camioneta en la que viajaba la banda pero recibió una paliza por parte de dos individuos que presuntamente resguardaban a la agrupación.

En un video que circula en redes se observa cómo estos dos sujetos, que escoltaban al grupo desde su salida de Televisa, agreden físicamente a un hombre que intentó acercarse al vehículo donde viajaba Eduin Caz y sus compañeros.

Hasta el momento, Grupo Firme no se ha pronunciado al respecto.