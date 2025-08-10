Más Información

San Luis PotosíDesde muy temprana hora, cientos de fans se congregaron en los alrededores del Teatro del Pueblo para asistir al esperado concierto de , programado como parte de la cartelera internacional de la Feria Nacional Potosina () 2025.

Vestidos de negro, con maquillaje gótico y camisetas alusivas al polémico cantante, los asistentes formaron largas filas que se extendieron por varias cuadras, desafiando el intenso sol del mediodía.

La emoción era evidente: entre cánticos, selfies y gritos, muchos afirmaban que esperaban “un espectáculo oscuro y explosivo”, fiel al estilo que ha caracterizado al ícono del rock industrial.

El acceso al recinto comenzó a las 16:30 horas, y en tan sólo cuestión de minutos comenzó a llenarse. Todo apunta a que la presentación de Manson será una de las más concurridas de esta edición de la feria.

No obstante, el concierto no ha estado exento de controversia. Grupos como la Iglesia Católica local y la Unión Nacional de Padres de Familia han manifestado públicamente su rechazo, argumentando que el contenido del espectáculo es “contrario a la moral cristiana” y “no apto para un ambiente familiar como el de la feria”.

A pesar de estas oposiciones, las autoridades de la Fenapo confirmaron que el evento se llevará a cabo tal y como estaba previsto, subrayando la diversidad de propuestas culturales y musicales que integran la feria este año.

La presentación de Marilyn Manson se perfila como uno de los momentos más comentados de la Fenapo 2025, no solo por su carga musical y visual, también por el debate que ha generado en la opinión pública.

